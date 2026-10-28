За який борг за комуналку можуть забрати єдине житло: пояснення Мін'юсту

Єдине житло боржника можуть забрати за комунальні борги, якщо сума заборгованості перевищує встановлений законом поріг. Наразі цей поріг становить 430 тисяч гривень - раніше він був близько 170 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова заступника міністра юстиції Андрія Гайченка в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Коли можуть забрати житло

За словами Гайченка, законодавство передбачає суму боргу, до досягнення якої єдине житло боржника не забирають. Раніше цей поріг становив близько 170 тисяч гривень, але з урахуванням воєнних реалій його підвищили до 430 тисяч гривень.

"Отже, щоб у тебе забрали єдине житло, потрібно дуже постаратися накопичити боргів за комуналку. Це - буквально одиниці комунальних боржників. Тобто за комунальні борги у 99,999% випадків забиратись єдине житло не буде. Тут я хочу заспокоїти людей", - сказав заступник міністра.

Посадовець також назвав зміни в системі виконання судових рішень реформою, яка має зробити державу ближчою до людей.

Що робити, якщо борг сплатили

Окремо Гайченко пояснив, куди звертатися, якщо людина сплатила борг, але через технічний збій інформація не оновилася у системі, а обмеження не зняли.

За його словами, у такому разі можна зателефонувати державному виконавцю. Його номер зазначають у базах і процесуальних документах.

"Завжди до кожного провадження прив'язаний телефон державного виконавця", - зазначив заступник міністра.

Крім того, громадяни можуть звернутися до єдиного контакт-центру системи державної виконавчої служби України за номером 0 800 356 917.

Гайченко зазначив, що за останній рік жодних технічних збоїв у системі не відбувалося, навіть попри на блекаути.