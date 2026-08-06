Борг за продану квартиру: чим загрожує ігнорування помилок ДПС та як звірити дані

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Ризик ігнорування: Помилкове податкове повідомлення-рішення (ППР) через 60 днів перетворюється на реальний податковий борг зі штрафами від 5% до 10% та пенею.

Помилкове податкове повідомлення-рішення (ППР) через 60 днів перетворюється на реальний податковий борг зі штрафами від 5% до 10% та пенею. Податкова застава: Через економічну недоцільність дрібних судових позовів ДПС часто просто описує майно боржника у заставу, залишаючи борг висіти роками.

Через економічну недоцільність дрібних судових позовів ДПС часто просто описує майно боржника у заставу, залишаючи борг висіти роками. Шлях вирішення: Для виправлення помилки варто подати заяву про проведення звірки даних через Електронний кабінет платника протягом 60 днів.

Від помилки до боргу

Якщо вам надійшов помилковий лист щодо податку на нерухомість, не варто його ігнорувати. Як пояснюють юристи Sayenko Kharenko у коментарі РБК-Україна, за загальним правилом строк сплати податку на нерухомість становить 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішеня.

Навіть якщо податкова пропустила строк на надсилання ППР (до 1 липня наступного

року), платник звільняється від відповідальності лише за несвоєчасну сплату податку, а не за несплату взагалі, зазначають в юркомпанії.

Тому, додають юристи, якщо суму проігнорувати, утворюється борг, який тягне за собою штраф (5% при затримці до 30 днів та 10% – понад 30 днів), а також щоденну пеню.

Небезпека боргу та алгоритм дій

Як вказують у Sayenko Kharenko, якщо борг не сплатити, податкова спочатку надішле вимогу про оплату та опише майно боржника у податкову заставу. Далі ДПС може звернутися до суду, і вже після його рішення виконавча служба зможе стягувати кошти, штрафи та пеню примусово.

Проте, зауважують юристи, часто судове стягнення дрібного боргу є економічно невиправданим для самої податкової. Тому на практиці дрібні борги довго висять, а податкова швидко описує майно, перекладаючи клопіт з’ясування всіх обставин вже на самого платника податку.

Для вирішення цієї проблеми без судів і зайвих витрат на правову допомогу громадяни можуть скористатися правом на проведення звірки даних.

За інформацією ДПС, звірку даних можна провести в Електронному кабінеті у меню "Листування з ДПС", куди надсилається лист із підтвердними документами до відповідного органу ДПС. Розгляд заяви та перерахунок податку проводиться протягом десяти робочих днів.

Також оскільки нарахування пені за прострочення сплати податку на період проведення звірки даних не припиняється, ДПС рекомендує звертатися до контролюючого органу за своєю податковою адресою до спливу 60 денного періоду від дати вручення ППР.