RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

Долг за проданную квартиру: чем грозит игнорирование ошибок ГНС и как сверить данные

18:30 06.08.2026 Чт
3 мин
Почему некорректный счет грозит залогом имущества?
aimg Мария Волощук aimg Анастасия Мацепа
Фото: игнорирование долга за проданное жилье грозит штрафом (Getty Images)

Если вам пришла платежка за давно отчужденную недвижимость или имущество, уничтоженное или оккупированное во время войны, простое игнорирование не поможет. Ошибочное начисление автоматически никуда не исчезает и через 60 дней превращается в реальный налоговый долг со штрафами.

Почему не стоит сразу бежать в суд или преждевременно платить за воздух – читайте в материале РБК-Украина.

Главное:

  • Риск игнорирования: Ошибочное налоговое уведомление-решение (ППР) через 60 дней превращается в реальный налоговый долг со штрафами от 5% до 10% и пеней.
  • Налоговый залог: Из-за экономической нецелесообразности мелких судебных тяжб ГНС часто просто описывает имущество должника в залог, оставляя долг висеть годами.
  • Путь решения: Для исправления ошибки следует подать заявление о проведении сверки данных через электронный кабинет плательщика в течение 60 дней.

От ошибки к долгу

Если вам поступило ошибочное письмо относительно налога на недвижимость, не стоит его игнорировать. Как объясняют юристы Sayenko Kharenko в комментарии РБК-Украина, по общему правилу срок уплаты налога на недвижимость составляет 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения.

Даже если налоговая пропустила срок на отправку НПР (до 1 июля следующего
года), плательщик освобождается от ответственности только за несвоевременную уплату налога, а не за неуплату вообще, отмечают в юркомпании.

Поэтому, добавляют юристы, если сумму проигнорировать, образуется долг, влекущий штраф (5% при задержке до 30 дней и 10% - более 30 дней), а также ежедневную пеню.

Опасность долга и алгоритм действий

Как указывают в Sayenko Kharenko, если долг не уплатить, налоговая сначала пришлет требование об оплате и опишет имущество должника в налоговый залог. Далее ГНС может обратиться в суд, и уже после его решения исполнительная служба сможет взимать средства, штрафы и пеню принудительно.

Однако, замечают юристы, часто судебное взыскание мелкого долга экономически неоправданно для самой налоговой. Поэтому на практике мелкие долги долго висят, а налоговая быстро описывает имущество, перекладывая хлопоты по выяснению всех обстоятельств уже на самого налогоплательщика.

Читайте также: Налог на авто в 2026: кто должен заплатить и какие критерии определения моделей

Для решения этой проблемы без судов и лишних расходов на правовую помощь граждане могут воспользоваться правом на сверку данных.

По информации ГНС, сверку данных можно провести в Электронном кабинете в меню "Переписка с ГНС", куда направляется письмо с подтверждающими документами в соответствующий орган ГНС. Рассмотрение заявления и перерасчет налога производится в течение десяти рабочих дней.

Также поскольку начисление пени за просрочку уплаты налога на период проведения сверки данных не прекращается, ГНС рекомендует обращаться в контролирующий орган по своему налоговому адресу до истечения 60-дневного периода от даты вручения НПР.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Государственная налоговая службаЛичные финансыНалоги