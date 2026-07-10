Борг за комуналку під час війни: чи можуть відключити світло, газ та воду

Головне: Скасування мораторію: За наявності боргів українців можуть відключати від комунальних послуг. Виняток - мешканці прифронтових територій.

За наявності боргів українців можуть відключати від комунальних послуг. Виняток - мешканці прифронтових територій. Умови відключення: Головним критерієм є не розмір заборгованості, а термін несплати рахунків.

Головним критерієм є не розмір заборгованості, а термін несплати рахунків. Вартість відновлення: Зворотне підключення до мереж часто обходиться споживачу дорожче, ніж сума накопиченого боргу.

Зворотне підключення до мереж часто обходиться споживачу дорожче, ніж сума накопиченого боргу. Як розв'язати проблему: Щоб уникнути відключення, можна укласти з постачальником договір про реструктуризацію боргу.

За яких умов можуть вимкнути послуги

На початку повномасштабного вторгнення в Україні ввели мораторій, який забороняв відключати населення від світла, газу чи води за борги.

Наразі цю заборону скасовано. Тож українців за наявності заборгованості цілком можуть від'єднати від послуг, зазначає юристка.

Проте це правило не поширюється на прифронтові зони - мешканців прифронтових територій відключати за борги заборонено.

Для відключення від водо-, газо- чи електропостачання сума боргу не є визначальною, пояснює Воронкова. Головний критерій - термін несплати рахунків, який має становити від двох місяців.

Як запобігти відключенню

Юристка наголошує, що сума накопиченого боргу часто буває значно меншою, ніж вартість подальшого відновлення підключення до мереж. Тому радить споживачам не накопичувати борги та розраховуватися вчасно.

Якщо ж заборгованість уже з'явилася і є ризик залишитися без світла, газу чи води, ситуацію можна врегулювати.

Для цього, за словами Воронкової, необхідно звернутися безпосередньо до компанії-постачальника та укласти з нею договір про реструктуризацію боргу.