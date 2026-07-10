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Долг за коммуналку во время войны: могут ли отключить свет, газ и воду

07:13 10.07.2026 Пт
2 мин
Размер долга не имеет значения, но есть другой важный нюанс
aimg Дмитрий Левицкий aimg Елена Воронкова Эксперт
Фото: могут ли украинцев отключать от коммунальных услуг за долги (Getty Images)

В Украине во время военного положения должников могут отключаться от коммунальных услуг, однако это правило действует не везде.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала адвокат АБ "Ивана Хомича" Елена Воронкова.

Главное:

  • Отмена моратория: При наличии долгов украинцев могут отключать от коммунальных услуг. Исключение - жители прифронтовых территорий.
  • Условия отключения: Главным критерием является не размер задолженности, а срок неуплаты счетов.
  • Стоимость обновления: Обратное подключение к сетям часто обходится потребителю дороже суммы накопленного долга.
  • Как решить проблему: Чтобы избежать отключения, можно заключить с поставщиком договор о реструктуризации долга.

При каких условиях могут отключить услуги

В начале полномасштабного вторжения в Украине ввели мораторий, запрещавший отключать население от света, газа или воды за долги.

В настоящее время этот запрет отменен. Поэтому украинцев при наличии задолженности вполне могут отсоединить от услуг, отмечает юрист.

Однако это правило не распространяется на прифронтовые зоны - жителей прифронтовых территорий отключать за долги запрещено.

Для отключения от водо-, газо- или электроснабжения сумма долга не является определяющей, объясняет Воронкова. Главный критерий - срок неуплаты счетов, который должен составлять от двух месяцев.

Как предотвратить отключение

Юрист отмечает, что сумма накопленного долга часто бывает значительно меньше, чем стоимость дальнейшего восстановления подключения к сетям. Поэтому советует потребителям не копить долги и рассчитываться вовремя.

Если же задолженность уже появилась, и есть риск остаться без света, газа или воды, ситуацию можно урегулировать.

Для этого, по словам Воронковой, необходимо обратиться непосредственно к компании-поставщику и заключить с ней договор о реструктуризации долга.

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