Борг із зарплат і дефіцит води: що відбувається на окупованій Луганщині

Фото: у Луганській області спостерігається дефіцит води (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У тимчасово окупованій Луганській області спостерігається дефіцит води, а російські інвестори не виплачують гірникам обіцяну заробітну плату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Луганської ОВА Олексія Харченка.

"Попри чисельні обіцянки, із гірниками у так званій "ЛНР" російські інвестори не розрахувалися напередодні Нового року. Зокрема, на шахті "Білоріченська", що біля Лутугиного, видали лише частину коштів, які мали надійти чотири місяці тому", - повідомив Харченко.

При цьому, за його словами, видобуток енергетичного вугілля марки "Г" на зазначеному об’єкті тривав упродовж усього року.

Окрім того, в окупантів не вистачає потужностей забезпечити безперервне водопостачання Алчевська та Перевальська.

"Так, подача води до Алчевська скоротилася на 80 %. Відчули обмеження і жителі Перевальська. У січні на місцевій насосній станції рівень води в резервуарах знизився до критичної позначки", - розповів глава ОВА.

Ситуація у Луганській області

Нагадаємо, на окупованій Луганщині місцеві жителі страждають від гострого дефіциту води та тепла: водопровідні крани в населених пунктах залишаються сухими тижнями, а в багатоповерхівках доводиться використовувати лише ту воду, яку вдається злити з системи опалення. При цьому будь-які спроби поліпшити побутові умови можуть обернутися штрафами.

Також раніше ми повідомляли, що у Луганську річка Лугань перетворилася на токсичний колектор: промислові підприємства систематично скидають відходи просто у воду, створюючи загрозу для екології та здоров'я місцевих жителів.

