Борг із зарплат і дефіцит води: що відбувається на окупованій Луганщині

"Попри чисельні обіцянки, із гірниками у так званій "ЛНР" російські інвестори не розрахувалися напередодні Нового року. Зокрема, на шахті "Білоріченська", що біля Лутугиного, видали лише частину коштів, які мали надійти чотири місяці тому", - повідомив Харченко.

При цьому, за його словами, видобуток енергетичного вугілля марки "Г" на зазначеному об’єкті тривав упродовж усього року.

Окрім того, в окупантів не вистачає потужностей забезпечити безперервне водопостачання Алчевська та Перевальська.

"Так, подача води до Алчевська скоротилася на 80 %. Відчули обмеження і жителі Перевальська. У січні на місцевій насосній станції рівень води в резервуарах знизився до критичної позначки", - розповів глава ОВА.