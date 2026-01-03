Борг із зарплат і дефіцит води: що відбувається на окупованій Луганщині

У тимчасово окупованій Луганській області спостерігається дефіцит води, а російські інвестори не виплачують гірникам обіцяну заробітну плату.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Луганської ОВА Олексія Харченка.
"Попри чисельні обіцянки, із гірниками у так званій "ЛНР" російські інвестори не розрахувалися напередодні Нового року. Зокрема, на шахті "Білоріченська", що біля Лутугиного, видали лише частину коштів, які мали надійти чотири місяці тому", - повідомив Харченко.
При цьому, за його словами, видобуток енергетичного вугілля марки "Г" на зазначеному об’єкті тривав упродовж усього року.
Окрім того, в окупантів не вистачає потужностей забезпечити безперервне водопостачання Алчевська та Перевальська.
"Так, подача води до Алчевська скоротилася на 80 %. Відчули обмеження і жителі Перевальська. У січні на місцевій насосній станції рівень води в резервуарах знизився до критичної позначки", - розповів глава ОВА.
Нагадаємо, на окупованій Луганщині місцеві жителі страждають від гострого дефіциту води та тепла: водопровідні крани в населених пунктах залишаються сухими тижнями, а в багатоповерхівках доводиться використовувати лише ту воду, яку вдається злити з системи опалення. При цьому будь-які спроби поліпшити побутові умови можуть обернутися штрафами.
Також раніше ми повідомляли, що у Луганську річка Лугань перетворилася на токсичний колектор: промислові підприємства систематично скидають відходи просто у воду, створюючи загрозу для екології та здоров'я місцевих жителів.