Долг из зарплат и дефицит воды: что происходит на оккупированной Луганщине

Во временно оккупированной Луганской области наблюдается дефицит воды, а российские инвесторы не выплачивают горнякам обещанную заработную плату.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Луганской ОВА Алексея Харченко.
"Несмотря на многочисленные обещания, с горняками в так называемой "ЛНР" российские инвесторы не рассчитались накануне Нового года. В частности, на шахте "Белореченская", что возле Лутугино, выдали лишь часть средств, которые должны были поступить четыре месяца назад", - сообщил Харченко.
При этом, по его словам, добыча энергетического угля марки "Г" на указанном объекте продолжалась в течение всего года.
Кроме того, у оккупантов не хватает мощностей обеспечить непрерывное водоснабжение Алчевска и Перевальска.
"Так, подача воды в Алчевск сократилась на 80 %. Почувствовали ограничения и жители Перевальска. В январе на местной насосной станции уровень воды в резервуарах снизился до критической отметки", - рассказал глава ОВА.
Напомним, на оккупированной Луганщине местные жители страдают от острого дефицита воды и тепла: водопроводные краны в населенных пунктах остаются сухими неделями, а в многоэтажках приходится использовать лишь ту воду, которую удается слить из системы отопления. При этом любые попытки улучшить бытовые условия могут обернуться штрафами.
Также ранее мы сообщали, что в Луганске река Лугань превратилась в токсичный коллектор: промышленные предприятия систематически сбрасывают отходы прямо в воду, создавая угрозу для экологии и здоровья местных жителей.