Долг из зарплат и дефицит воды: что происходит на оккупированной Луганщине

"Несмотря на многочисленные обещания, с горняками в так называемой "ЛНР" российские инвесторы не рассчитались накануне Нового года. В частности, на шахте "Белореченская", что возле Лутугино, выдали лишь часть средств, которые должны были поступить четыре месяца назад", - сообщил Харченко.

При этом, по его словам, добыча энергетического угля марки "Г" на указанном объекте продолжалась в течение всего года.

Кроме того, у оккупантов не хватает мощностей обеспечить непрерывное водоснабжение Алчевска и Перевальска.

"Так, подача воды в Алчевск сократилась на 80 %. Почувствовали ограничения и жители Перевальска. В январе на местной насосной станции уровень воды в резервуарах снизился до критической отметки", - рассказал глава ОВА.