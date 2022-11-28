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Боремось з терористами. 97% російських цілей були цивільними об'єктами, - Резніков

Фото: Олексій Резніков, міністр оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

З початку повномасштабної війни в Україні, 97% від усіх російських цілей, були цивільними. Українські військові бороться з терористами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт міністра оборони України Олексія Резнікова.

Як відзначив міністр, з початку війни Росія завдала по території України більше 16 тисяч ракетних ударів.

"За останні дев'ять місяців Росія здійснила понад 16 000 ракетних ударів по Україні. 97% російських цілей - цивільні. Ми воюємо проти терористичної держави. Україна переможе і притягне військових злочинців до відповідальності", - пише Резніков.

Фото: статистика ракетних ударів Росії (twitter.com/oleksiireznikov)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно Європарламент схвалив резолюцію щодо визнання Росії державою-спонсором тероризму та державою, яка застосовує засоби тероризму.

Тим часом, за словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, Росія може завдати нових ракетних ударів по Україні цього тижня. Як відзначив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передбачити дату нового обстрілу неможливо, однак необхідно бути готовими до цього.

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