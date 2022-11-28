Боремся с террористами. 97% российских целей были гражданскими объектами, - Резников

С начала полномасштабной войны в Украине, 97% всех российских целей, были гражданскими. Украинские военные сражаются с террористами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министра обороны Украины Алексея Резникова.

"За последние девять месяцев Россия нанесла более 16 000 ракетных ударов по Украине. 97% российских целей - гражданские. Мы воюем против террористического государства . Украина победит и привлечет военных преступников к ответственности", - пишет Резников.

Как отметил министр, с начала войны Россия нанесла по территории Украины более 16 тысяч ракетных ударов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно Европарламент одобрил резолюцию о признании России государством-спонсором терроризмом и государством, применяющим средства терроризма.

Между тем, по словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, Россия может нанести новые ракетные удары по Украине на этой неделе. Как отметил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, предусмотреть дату нового обстрела невозможно, однако необходимо быть готовыми к этому.

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