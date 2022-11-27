Готуватися треба завжди: Ігнат про можливість ударів РФ наступного тижня

Заздалегідь передбачити дату нового ракетного удару російської армії по Україні неможливо, але завжди треба бути до нього готовими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на на заяву речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Наступний тиждень вже завтра. Готуємось завжди. Можна очікувати будь-коли цих ударів, тому розслаблятися не потрібно, а навпаки готуватися. Ніхто нічого не приховує, але говорити заздалегідь про дату удару неможливо", - сказав Ігнат.

За його словами, невідомо, коли будуть обстріли. Але противник їх завдає з певною періодичністю, її можна простежити за статистикою.

"Коли буде удар, у мене поки інформації немає. Готуватися треба завжди", - додав речник.