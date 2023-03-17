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Боррель про ордер на арешт Путіна: початок процесу притягнення до відповідальності

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П'ятниця 17 березня 2023 19:31
Боррель про ордер на арешт Путіна: початок процесу притягнення до відповідальності Фото: голова дипломатії ЄС Жозеп Борель (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Рішення МКС видати ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна є початком процесу притягнення до відповідальності.

Про це заявив лава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Gardian.

"У Європейському союзі ми завжди чітко заявляли, що винні в незаконній агресії проти України мають бути притягнуті до відповідальності, і це рішення МКС - тільки початок процесу притягнення до відповідальності", - сказав він.

При цьому він додав, що ЄС цінує і підтримує роботу МКС.

Його згадка про початок процесу притягнення до відповідальності покликана показати, що ЄС не відмовляється від своєї підтримки спецтрибуналу для розгляду злочинів агресії - пропозиції, підтриманої Україною, оскільки вона розглядається як необхідна для притягнення до відповідальності всього російського керівництва.

Нагадаємо, сьогодні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженого президента РФ з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Бєлової.

Крім того, генпрокурор України Андрій Костін розповів, що ордер Гааги дозволяє заарештувати Путіна за межами РФ та передати до суду.

У свою чергу, в МЗС РФ вже відреагували на рішення МКС. Представник відомства Марія Захарова заявила, що рішення суду щодо арешту Путіна не має значення.

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