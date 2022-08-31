Борель надеется, что миссии МАГАТЭ удастся стабилизировать ситуацию на ЗАЭС

"Мы надеемся, что делегация МАГАТЭ сможет стабилизировать ситуацию. И, конечно, мы должны усиливать давление на Путина (Владимир Путин, президент Российской Федерации, -ред.) с целью полной демилитаризации территории АЭС и прилегающих", - заявил Боррель.

По словам Борреля, Путин играет в игры с ядерной безопасностью. Также он выразил поддержку руководителю организации Рафаэлю Гросси.

"Мы просили о немедленной демилитаризации зоны ЗАЭС, крупнейшей атомной станции в Европе. Мы не можем играть в военные игры вблизи такого объекта", - добавляет Боррель.