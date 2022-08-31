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Борель надеется, что миссии МАГАТЭ удастся стабилизировать ситуацию на ЗАЭС

Фото: Жозеп Боррель, глава внешнеполитической службы ЕС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней и оборонной политики Жозеп Боррель рассчитывает на то, что миссии МАГАТЭ удастся стабилизировать ситуацию на ЗАЭС.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

"Мы надеемся, что делегация МАГАТЭ сможет стабилизировать ситуацию. И, конечно, мы должны усиливать давление на Путина (Владимир Путин, президент Российской Федерации, -ред.) с целью полной демилитаризации территории АЭС и прилегающих", - заявил Боррель.

По словам Борреля, Путин играет в игры с ядерной безопасностью. Также он выразил поддержку руководителю организации Рафаэлю Гросси.

"Мы просили о немедленной демилитаризации зоны ЗАЭС, крупнейшей атомной станции в Европе. Мы не можем играть в военные игры вблизи такого объекта", - добавляет Боррель.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что миссия МАГАТЭ должна прибыть на Запорожскую АЭС уже сегодня, 31 августа.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, ситуация на АЭС чрезвычайно угрожающая, а риск катастрофы не уменьшается.

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Запорожская АЭСУкраина