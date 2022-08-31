Борель сподівається, що місії МАГАТЕ вдасться стабілізувати ситуацію на ЗАЕС

"Ми сподіваємося, що делегація МАГАТЕ зможе стабілізувати ситуацію. І, звісно, ми маємо посилювати тиск на Путіна (Володимир Путін, президент Російської Федерації, -ред.) з метою повної демілітаризації території АЕС і прилеглих", - заявив Боррель.

За словами Борреля, Путін грає в ігри з ядерною безпекою. Також він висловив підтримку керівнику організації Рафаелю Гроссі.

"Ми просили про негайну демілітаризацію зони ЗАЕС, найбільшої атомної станції у Європі. Ми не можемо гратися в воєнні ігри поблизу такого об’єкта", - додає Боррель.