Борель надеется, что миссии МАГАТЭ удастся стабилизировать ситуацию на ЗАЭС
Высокий представитель ЕС по вопросам внешней и оборонной политики Жозеп Боррель рассчитывает на то, что миссии МАГАТЭ удастся стабилизировать ситуацию на ЗАЭС.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".
"Мы надеемся, что делегация МАГАТЭ сможет стабилизировать ситуацию. И, конечно, мы должны усиливать давление на Путина (Владимир Путин, президент Российской Федерации, -ред.) с целью полной демилитаризации территории АЭС и прилегающих", - заявил Боррель.
По словам Борреля, Путин играет в игры с ядерной безопасностью. Также он выразил поддержку руководителю организации Рафаэлю Гросси.
"Мы просили о немедленной демилитаризации зоны ЗАЭС, крупнейшей атомной станции в Европе. Мы не можем играть в военные игры вблизи такого объекта", - добавляет Боррель.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что миссия МАГАТЭ должна прибыть на Запорожскую АЭС уже сегодня, 31 августа.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, ситуация на АЭС чрезвычайно угрожающая, а риск катастрофы не уменьшается.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.