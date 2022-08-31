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Борель сподівається, що місії МАГАТЕ вдасться стабілізувати ситуацію на ЗАЕС

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Середа 31 серпня 2022 13:52
Борель сподівається, що місії МАГАТЕ вдасться стабілізувати ситуацію на ЗАЕС Фото: Жозеп Боррель, глава зовнішньополітичної служби ЄС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Високий представник ЄС з питань зовнішньої та оборонної політики Жозеп Боррель сподівається, що місії МАГАТЕ вдасться стабілізувати ситуацію на ЗАЕС.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

"Ми сподіваємося, що делегація МАГАТЕ зможе стабілізувати ситуацію. І, звісно, ми маємо посилювати тиск на Путіна (Володимир Путін, президент Російської Федерації, -ред.) з метою повної демілітаризації території АЕС і прилеглих", - заявив Боррель.

За словами Борреля, Путін грає в ігри з ядерною безпекою. Також він висловив підтримку керівнику організації Рафаелю Гроссі.

"Ми просили про негайну демілітаризацію зони ЗАЕС, найбільшої атомної станції у Європі. Ми не можемо гратися в воєнні ігри поблизу такого об’єкта", - додає Боррель.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що місія МАГАТЕ має прибути на Запорізьку АЕС вже сьогодні, 31 серпня.

За словами президента України Володимира Зеленського, ситуація на АЕС надзвичайно загрозлива, ризик катастрофи не зменшується.

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