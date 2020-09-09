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Боротьби проти Росії не було: Тіхановська звернулася до росіян

Вільнюс, Середа 09 вересня 2020 09:17
Боротьби проти Росії не було: Тіхановська звернулася до росіян
Фото: Світлана Тіхановська (wikimedia by Serge Serebro)
Автор: Анастасия Рокитна

Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська звернулася до росіян. Вона назвала росіян і білорусів братніми народами.

Про це вона заявила у відеозверненні.

"Ні на якому етапі це не була боротьба проти Росії, і впевнена, не стане такою", - заявила вона.

Вона заявила, що російська пропаганда намагається спотворити те, що відбувається в Білорусі і закликає не вірити цьому.

Раніше Олександр Лукашенко заявив, якщо його країна впаде, потім те ж саме трапиться з Росією.

Також він заявляє, що просто так не піде зі своєї посади.

Нагадаємо, координаційна рада білоруської опозиції почала підготовку до референдуму про зміни до Конституції країни.

Крім того, в Білорусі створили робочу групу, яка підготує пропозиції щодо розширення повноважень уряду і місцевих органів влади.

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Новини України Політика БілорусьборьбаСвітлана Тіхановська
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