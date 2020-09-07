ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Беларуси расширят полномочия правительства и местной власти

Минск, Понедельник 07 сентября 2020 15:41
В Беларуси расширят полномочия правительства и местной власти
Фото: Совет министров Беларуси (belta.by)
Автор: Игорь Литвиненко

В Беларуси создали межведомственную рабочую группу, которая должна подготовить предложения по расширению полномочий правительства и местных органов власти. Группа должна предоставить предложения до 20 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба Совета министров Беларуси.

Руководителем группы назначен заместитель премьер-министра Николай Снопков.

"Межведомственной рабочей группе необходимо выработать на основе проведенного анализа системные предложения по расширению полномочий правительства и местных органов власти в самостоятельном принятии решений и внести их в Совет министров", - сообщили в правительстве.

Отметим, сейчас в Беларуси проходят масштабные акции протеста. Демонстранты требуют провести новые демократичные выборы президента, а также освободить всех политзаключенных.

Как писало РБК-Украина, координационный совет белорусской оппозиции начал подготовку к референдуму об изменениях в Конституцию страны.

При этом бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская заявила, что конституционная реформа в Беларуси возможна лишь после проведения новых выборов.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко признал авторитарность правления в стране.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Беларусьправительство
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь