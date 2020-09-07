В Беларуси расширят полномочия правительства и местной власти

Фото: Совет министров Беларуси (belta.by)

В Беларуси создали межведомственную рабочую группу, которая должна подготовить предложения по расширению полномочий правительства и местных органов власти. Группа должна предоставить предложения до 20 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба Совета министров Беларуси.

Руководителем группы назначен заместитель премьер-министра Николай Снопков.

"Межведомственной рабочей группе необходимо выработать на основе проведенного анализа системные предложения по расширению полномочий правительства и местных органов власти в самостоятельном принятии решений и внести их в Совет министров", - сообщили в правительстве.

Отметим, сейчас в Беларуси проходят масштабные акции протеста. Демонстранты требуют провести новые демократичные выборы президента, а также освободить всех политзаключенных.

Как писало РБК-Украина, координационный совет белорусской оппозиции начал подготовку к референдуму об изменениях в Конституцию страны.

При этом бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская заявила, что конституционная реформа в Беларуси возможна лишь после проведения новых выборов.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко признал авторитарность правления в стране.