На боротьбу з повенями виділили майже 700 млн гривень

Фото: паводки на заході України (if.dsns.gov.ua)

Кабмін виділив гроші чотирьом областям

Кабінет міністрів виділив майже 700 млн гривень на ліквідацію наслідків повені на заході України. Більшу частину грошей отримає Івано-Франківська область.

Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду.

За словами міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка, гроші виділяються на боротьбу з наслідками надзвичайної ситуації на території Івано-Франківської, Чернівецької, Закарпатської та Львівської областей.

"Прийняти розпорядження про виділення коштів з резервного бюджету в сумі 672 млн гривень для надання допомоги населенню та проведення першочергових аварійно відновлювальних заходів", - зазначив Петрашко.

Зокрема, кошти розподілять таким чином:

480 млн гривень - Івано-Франківська область

30 млн гривень - Чернівецька область

30 млн гривень - Закарпатська область

10 млн гривень - Львівська область

92 млн гривень - Держводагентство

30 млн гривень - Держлісагентство

Крім того, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков попросив виділити 82 млн гривень силовикам, які задіяні в ліквідації наслідків повені. З них 41 млн гривень спрямують ДСНС, 22 млн - Національній гвардії та 19 млн - Національній поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Івано-Франківській області покращується ситуація з паводками, на ранок 25 червня рівень річки Бистриця знизився на півтора метра.

Водночас в Чернівецькій області, починаючи з опівночі, рівень води знизився на майже два метри.

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Автор: РБК-Україна