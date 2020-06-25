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Венгрия готова помочь Украине в борьбе с паводками

Новости » Политика     25.06.2020 - 13:06
Венгрия готова помочь Украине в борьбе с паводками
Фото: Петер Сийярто (flickr.by/US_Department_of_State)

Также венгерская сторона предложила 50 млн долларов на строительство дороги

Венгрия готова помочь Украине в борьбе с паводками, который образовались в западных областях. Также страна предложила финансовую помощь для строительства дорог в Закарпатской области.

Об этом заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто на брифинге.

Сийярто отметил, что венгерская сторона предложила 50 млн долларов на дороги.

"Мы очень надеемся, что эти деньги будут использованы и дороги будут построены", - сказал он.

Министр отметил, что правительство Венгрии разработало ряд мер для борьбы против паводков.

"Если Венгрия может чем помочь, мы готовы это сделать", - добавил он.

Напомним, сейчас западные области Украины страдают от сильных паводков, которые образовались из-за значительных дождей. В частности, жителей Львова просят в ближайшие дни воздержаться от поездок в Карпаты.

Отметим, правительство Украины выделит более 1 миллиарда гривен на ликвидацию последствий наводнений.

Кроме того, на Днестре ожидается максимальный паводок, уровень воды на Прикарпатье может подняться до 9 метров.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Венгрияпаводок
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