Паводки в Черновицкой области: уровень воды снизился почти на два метра

Фото: наводнение на Буковине (facebook.com/cvODA)

Уровень воды составляет 4,33 метра

В Черновицкой области стабилизируется ситуация с паводками. Начиная с полуночи уровень воды снизился на почти два метра.

Об этом сообщил глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук.

По состоянию на 11:00 уровень воды в реке Прут составляет 4,33 метра, тогда как в полночь - 6,13 метра.

"Вода постепенно отступает. Этой ночью, 25 июня, гидрометеорологический центр фиксировал и продолжает фиксировать постепенное снижение уровня воды в реке Прут (в области Черновцов)", - сообщил Осачук.

Также в ОГА отметили, что сейчас в области подтоплены 731 дом и 712 подвалов в 43 населенных пунктах. Отселены 136 человек, из которых 42 ребенка. Повреждены 10 участков автодорог протяженностью 12,21 км, 3,5 км берегоукреплений и 17 мостов. Кроме этого затруднено или отсутствует сообщение с 6 населенными пунктами (Довгопилля, Конятин, Фошки, Стебни, Лустун Путильского района, хутор Серафинець Вижницкого района).

Ранее РБК-Украина писало, что в Ивано-Франковской области фиксируют уход паводков, уровень реки постепенно снижается.

Также сообщалось, что повышение уровня воды наблюдается в Винницкой области.

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Автор: Игорь Литвиненко