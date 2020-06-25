В Ивано-Франковске уходят паводки: уровень реки снизился на 1,5 метра

Фото: наводнения на западе Украины (dsns.gov.ua)

Идет падение уровня реки

В Ивано-Франковской области улучшается ситуация с паводками. По состоянию на утро, 25 июня, уровень реки Быстрица снизился на полтора метра.

Об этом во время брифинга сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что сегодня временные работы планируются на дамбе села Бортники и Никитинцы.

"Непогода, к счастью, уходит. Река уже уменьшилась почти на полтора метра в нашей Быстрице. Где-то больше сходит Быстрица-Солотвинская, меньше - Быстрица Надворнянская. Но идет падение реки", - сказал Марцинкив.

Кроме этого мэр Ивано-Франковска призвал граждан, кто пострадал от наводнения, обратиться в органы самоуправления с актами, относительно нанесенного ущерба.

"Вчера мы подали на помощь государству. Ожидаем разъяснение по возмещению жителям. Прошу всех, если есть убытки, распечатайте фотографии, сделайте акт, что подтоплен гараж, подтоплен дом. Пусть соседи подпишутся. Затем будет выплачена компенсация", - отметил Марцинкив.

Отметим, на протяжении последних нескольких дней на западе Украины наблюдаются масштабные наводнения. Ивано-Франковская область является одним из самых пострадавших регионов. Жертвами наводнений уже стали три человека.

Ранее РБК-Украина писало, что правительство планирует выделить более 1 миллиарда гривен на ликвидацию последствий наводнений.

Также сообщалось, что сегодня ожидается максимальный паводок, синоптики ожидают поднятие уровня Днестра до 9 метров.

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Автор: Игорь Литвиненко