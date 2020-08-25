В Беларуси арестовали члена президиума координационного совета

Фото: Сергей Дылевский (infox.sg)

Сергея Дылевского признали виновным в организации несанкционированных мероприятий

Члена президиума координационного совета оппозиции в Беларуси Сергея Дылевского приговорили к 10 суткам административного ареста. Его признали виновным в организации несанкционированной акции.

Об этом сообщает "Sputnik Беларусь".

Соответствующее решение 25 августа принял суд заводского района Минска.

Дылевский также является лидером стачкома Минского тракторного завода, где проходят забастовки.

Напомним, 24 августа возле проходной МТЗ были задержаны двое членов президиума координационного совета Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский по подозрению в организации несанкционированных мероприятий.

Ранее РБК-Украина писало, что в Беларуси признали неконституционным создание координационного совета оппозиции.

Также сообщалось, что против координационного совета Беларуси возбудили уголовное дело по статье "захват власти".

Координационный совет начал формировать 15 августа штаб кандидата в президенты Светланы Тихановской. Он призван обсуждать и разрабатывать безопасные и стабильные механизмы обеспечения передачи власти. В состав Совета вошли около ста человек.