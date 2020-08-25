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Боротьба з протестами і тиск на ЗМІ: які заходи прийняв Радбез Білорусі

Мінськ, Вівторок 25 серпня 2020 17:43
Боротьба з протестами і тиск на ЗМІ: які заходи прийняв Радбез Білорусі
Фото: президент Білорусі Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

З'явився текст постанови Радбезу про заходи для стабілізації ситуації

На тлі ситуації в Білорусі Рада безпеки прийняла заходи щодо стабілізації обстановки. У документі розписані вказівки по боротьбі з протестами і тиску на засоби масової інформації.

Документ до офіційного опублікування опинився в розпорядженні білоруського порталу Office Life.

Повідомляється, що Рада безпеки доручила уряду забезпечити безперебійну роботу економіки, а також роз'яснити на місцях негативні наслідки страйків. Міністерству оборони доручено відстежувати пересування військ НАТО в Польщі і Литві.

Крім того, МВС Білорусі слід не допускати заворушень у країні і особливо в Мінську, а також "захистити робочі колективи від шельмування". МЗС має попередити голів країн Заходу про відповідальність "за розпалювання заворушень".

Комітету державної безпеки (КДБ) доручено виявляти та припиняти дії організаторів акцій протесту і розкривати канали їх фінансування. ЗМІ доручено роз'яснювати людям, що "неконституційні дії - шлях у прірву до знищення Білорусі як суверенної і незалежної держави".

Боротьба з протестами і тиск на ЗМІ: які заходи прийняв Радбез Білорусі

Фото: рішення Радбезу (officelife.media)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що опозиціонерка Світлана Тіхановська закликала прихильників вийти сьогодні на майдан Незалежності в Мінську для масового святкування Дня незалежності Білорусі.

Сьогодні стало відомо про арешт одного з учасників президії координаційної ради опозиції в Білорусі.

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