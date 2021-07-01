Примут ли закон об олигархах: мнения фракций

Сегодня будет внеочередное заседание Верховной рады Украины, на котором рассмотрят законопроект об олигархах. В "Слуге народа" уверены, что будет достаточно голосов для принятия закона.

Что думают об этом представители других фракций, говорится в материале РБК-Украина "Закон об олигархах. Примет ли Рада проект Зеленского и что не устраивает депутатов" .

"Слуга народа"

Источник РБК-Украина в "Слуге народа" сказал, что будет достаточно голосов.

"Наша фракция даст 200 голосов, а при большом желании обеспечит и 226 "за" в первом чтении", - сказал собеседник издания.

"За майбутнє"

Депутат от "За майбутнє" Дмитрий Лубинец сообщил, что мнения внутри партии разделились.

"Я с самого начала критиковал этот законопроект и не отступил от своего мнения: этот документ исключительно пиарный и не даст никакого результата. Но именно чтобы развенчать мифы о том, что на нас якобы кто-то влияет, большинство наших коллег будут голосовать за этот законопроект", - сообщил он.

"Довира"

В "Довире" законопроект об олигархах в целом также воспринимают положительно, сказал РБК-Украина представитель группы Павел Бакунец.

"Евросолидарность"

Депутат от "ЕС" Алексей Гончаренко заявил, что его фракция не будет поддерживать этот законопроект.

"Батькивщина"

Замглавы фракции Сергей Соболев сообщил, что проект Зеленского не отвечает на два ключевых вопроса в контексте деолигархизации: как бороться с недобросовестной конкуренцией и преференциями близкому к власти бизнесу и как ликвидировать оффшорные схемы по уклонению от уплаты налогов. Его фракция против законопроекта.

"Голос"

В "Голосе" решение по проекту №5599 собираются принять непосредственно перед внеочередным заседанием ВР, сказал изданию глава фракции Ярослав Железняк.

"По моим ощущениям, и это моя личная позиция, мы в таком виде за президентский проект не будем голосовать", - сказал он.