Боротьба з олігархами: Рада схвалила закон Зеленського за основу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

Документ підтримали 275 нардепів.

Закон дає визначення того, хто такий бенефеціар, пособник, контролер, пов'язана особа.

Щоб громадянина визнали олігархом, він повинен відповідати трьом з чотирьох наступних критеріїв:

брати участь у політичному житті;

мати значний вплив на ЗМІ (у тому числі інтернет-ЗМІ);

бути бенефіціаром або контролювати природну монополію або бізнес, що займає монопольне становище на одному з ринків протягом мінімум року;

загальна вартість його активів перевищує 2,19 млрд гривень або близько 80 млн доларів.

Рішення про визнання особи олігархом приймає Рада національної безпеки і оборони на підставі подання Кабінету міністрів, члена РНБО, Національного банку України, Служби безпеки України або Антимонопольного комітету.

Рішення набирає чинності з дня офіційного опублікування указу глави держави про введення його у дію і є обов'язковим до виконання.

У законі прописане створення реєстру олігархів, який буде доступний на сайті РНБО. Включеним до реєстру особам забороняють здійснювати внески (прямо або опосередковано через інших осіб) на підтримку політичних партій і бути покупцем (бенефіціаром покупця) у процесі приватизації об'єктів великої приватизації.

Для них передбачили також зобов'язання подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Спілкування офіційних осіб з олігархами

У разі, якщо президент, члени Кабміну, депутати Ради, голови місцевих держадміністрацій, начальники правоохоронних органів, чиновники категорії "А", керівництво Нацбанку, Антимонопольного комітету вступлять у контакт з олігархом (або його представником), вони будуть зобов'язані не пізніше наступного дня подати "декларацію про контакт".

Закон визначає, що контактом є будь-яка зустріч або розмова, в тому числі в режимі онлайн. У декларації про контакт треба буде повідомити дату і місце зустрічі або розмови, їх короткий зміст. Декларації будуть публічними.

Якщо контакт відбудеться на судових засіданнях або офіційних заходах, які транслюються у прямому ефірі або ініційовані держорганами, то декларацію можна не подавати.

Виключення з реєстру олігархів

РНБО може виключити особу з реєстру олігархів на підставі заяви громадянина, включеного до реєстру, і поданих ним документів, відомостей, що підтверджують відсутність у нього ознак належності до олігархів.

Фізособу можуть виключити зі списку, якщо вона буде потрапляти менше ніж під три критерії, визначені цим законопроектом.

Якщо після прийняття закону, але до його набуття чинності олігарх продасть належне йому ЗМІ особі з "небездоганною репутацією", то його все одно будуть розцінювати як того, хто впливає на дане ЗМІ.

У законі прописано, що буде вважатися "небездоганною репутацією":

наявність судимості,

попадання в українські або міжнародні санкційні списки,

заборгованість зі сплати податків,

покупка ЗМІ (або намір купити) за ціною набагато нижчою за ринкову або за кошти незрозумілого походження,

систематичне порушення законодавства.

Закон про олігархів введуть у дію через півроку після його прийняття. Він буде дійсний протягом 10 років.