Борьба за четыре медали и выход в полуфинал по теннису: что смотреть на ОИ сегодня
Сегодня, 28 июля, на Олимпийских играх в Токио разыграют еще 23 комплекта медалей. Украинцы поборются за четыре комплекта.
Подробнее о расписании дня на Олимпиаде - в материале РБК-Украина.
За медали сегодня будут бороться дзюдоист Кеджо Набали, Виктория Ус в гребном слаломе (каноэ), Инна Лагутенкова в конном спорте, а также гимнасты Петр Пахнюк и Илья Ковтун в личном многоборье. Кроме этого приблизится к олимпийским медалям могут наши теннисистки Элина Свитолина и сестры Надежда и Людмила Киченок, которые сыграют свои матчи четвертьфинала.
Стрельба из лука
Мужчины, 1/32 финала
- Алексей Гунбин (Украина) - Тарундип Раи (Индия) - 5:01
Женщины, 1/32 финала
- Анастасия Павлова (Украина) - Дженнифер Мучино-Фернандес (США) - 11:57
- Вероника Марченко (Украина) - Чен-Инг Лэй (Тайбэй) - 13:15
Теннис
Женщины, индивидуальный разряд, четвертьфинал
- Элина Свитолина (Украина) - Камила Джорджи (Италия) - 5:00
Женщины, парный разряд, четвертьфинал
- Людмила Киченок / Надежда Киченок (Украина) - Вероника Кудерметова / Елена Веснина (Олимпийский комитет России) - 5:00
Дзюдо
Мужчины, до 90 кг
1/32 финала: Кеджо Набали (Украина) - Роберт Флорентино (Доминиканская Республика)
- Предварительный блок - 5:00-8:30
- Финальный блок - 11:00-13:50
Женщины, до 70 кг
Украина не представлена
- Предварительный блок - 5:00-8:30
- Финальный блок - 11:00-13:50
Гребной слалом
Женщины, каноэ
Украинка: Виктория Ус
- 1-й заплыв - 6:50
- 2-й заплыв - 9:00
Конный спорт
Индивидуальная выездка
Украинка: Инна Лагутенкова
- Финал - 11:30
Спортивная гимнастика
Мужчины, личное многоборье
Украинцы: Петр Пахнюк, Илья Ковтун
- Финал - 13:15
Плавание
Украина в этот день не представлена
Женщины, вольный стиль 200 м
- Финал - 4:51
Мужчины, баттерфляй 200 м
- Финал - 4:49
Женщины, индивидуальное комплексное плавание 200 м
- Финал - 5:45
Женщины, вольный стиль 1500 м
- Финал - 5:54
Мужчины, эстафета 4х200 вольным стилем
- Финал - 6:26
Гребля
Украина не представлена
Женщины, парная двойка
- Финал - 3:18
Мужчины, парная двойка
- Финал - 3:30
Женщины, четверки
- Финал - 3:50
Мужчины, четверки
- Финал - 4:10
Мужчины, четверки парные
- Финал - 4:30
Женщины, четверки парные
- Финал - 4:50
Мужчины, парные двойки легкого веса
Украина: Игорь Хмара / Станислав Ковалев
- Полуфинал - 5:30
Велоспорт
Украина не представлена
Женщины, индивидуальная гонка с раздельным стартом
- Финал - 5:30
Мужчины, индивидуальная гонка с раздельным стартом
- Финал - 7:00
Прыжки в воду
Мужчины, синхронный трамплин 3 м
Украина не представлена
- Финал - 9:00
Фехтование
Мужчины, команды, сабля
Украина не представлена
- Схватка за бронзу - 12:30
- Схватка за золото - 13:30
Баскетбол 3х3
Украина не представлена
Женщины
- Полуфинал 1: США - Франция - 11:00
- Полуфинал 2: Олимпийский комитет России - Китай - 12:10
- Матч за бронзу - 14:45
- Матч за золото - 15:55
Мужчины
- Полуфинал 1: Сербия - ОКР - 11:30
- Полуфинал 2: Бельгия - Латвия - 12:40
- Матч за бронзу - 15:15
- Матч за золото - 16:25
Регби 7
Мужчины
Украина не представлена
- Матч за бронзу - 11:30
- Матч за золото - 12:00
Тяжелая атлетика
Мужчины, до 73 кг
Украина не представлена
- Финал - 13:50
Напомним, вчера Елена Костевич и Олег Омельчук завоевали третью "бронзу" для Украины в стрельбе. Кроме этого пловец Михаил Романчук установил олимпийский рекорд в квалификации.