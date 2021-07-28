Боротьба за чотири медалі і вихід у півфінал з тенісу: що дивитися на ОІ сьогодні
Сьогодні, 28 липня, на Олімпійських Іграх в Токіо розіграють ще 23 комплекти медалей. Українці поборються за чотири комплекти.
Детальніше про розклад дня на Олімпіаді - в матеріалі РБК-Україна.
За медалі сьогодні боротимуться дзюдоїст Кеджо Набалі, Вікторія вус у гребному слаломі( каное), Інна Лагутенкова в кінному спорті, а також гімнасти Петро Пахнюк та Ілля Ковтун в особистому багатоборстві. Крім цього наблизиться до олімпійських медалей можуть наші тенісистки Еліна Світоліна і сестри Надія і Людмила Кіченок, які зіграють свої матчі чвертьфіналу.
Стрільба з лука
Чоловіки, 1/32 фіналу
- Олексій Гунбін (Україна) - Тарундіп Раї (Індія) - 5:01
Жінки, 1/32 фіналу
- Анастасія Павлова (Україна) - Дженніфер Мучино-Фернандес (США) - 11:57
- Вероніка Марченко (Україна) - Чен-Інг Лей (Тайбей) - 13:15
Теніс
Жінки, індивідуальний розряд, чвертьфінал
- Еліна Світоліна (Україна) - Каміла Джорджі (Італія) - 5:00
Жінки, Парний розряд, чвертьфінал
- Людмила Кіченок / Надія Кіченок (Україна) - Вероніка Кудерметова / Олена Весніна (Олімпійський комітет Росії) - 5:00
Дзюдо
Чоловіки, до 90 кг
1/32 фіналу: Кеджо Набалі (Україна) - Роберт Флорентіно (Домініканська Республіка)
- Попередній блок-5:00-8: 30
- Фінальний блок - 11:00-13: 50
Жінки, до 70 кг
Україна не представлена
- Попередній блок-5:00-8: 30
- Фінальний блок - 11:00-13: 50
Гребний слалом
Жінки, каное
Українка: Вікторія Ус
- 1-й заплив-6:50
- 2-й заплив-9:00
Кінний спорт
Індивідуальна виїздка
Українка: Інна Лагутенкова
- Фінал - 11:30
Спортивна Гімнастика
Чоловіки, особисте багатоборство
Українці: Петро Пахнюк, Ілля Ковтун
- Фінал - 13:15
Плавання
Україна в цей день не представлена
Жінки, вільний стиль 200 м
- Фінал - 4:51
Чоловіки, Батерфляй 200 м
- Фінал-4:49
Жінки, індивідуальне Комплексне плавання 200 м
- Фінал-5:45
Жінки, вільний стиль 1500 м
- Фінал-5:54
Чоловіки, естафета 4х200 вільним стилем
- Фінал - 6:26
Веслування
Україна не представлена
Жінки, парна двійка
- Фінал - 3:18
Чоловіки, парна двійка
- Фінал-3:30
Жінки, четвірки
- Фінал-3:50
Чоловіки, четвірки
- Фінал - 4:10
Чоловіки, четвірки парні
- Фінал-4:30
Жінки, четвірки парні
- Фінал-4:50
Чоловіки, парні двійки легкої ваги
Україна: Ігор Хмара / Станіслав Ковальов
- Півфінал-5:30
Велоспорт
Україна не представлена
Жінки, індивідуальна гонка з роздільним стартом
- Фінал-5:30
Чоловіки, Індивідуальна гонка з роздільним стартом
- Фінал-7:00
Стрибки у воду
Чоловіки, Синхронний трамплін 3 м
Україна не представлена
- Фінал-9:00
Фехтування
Чоловіки, команди, шабля
Україна не представлена
- Сутичка за бронзу - 12:30
- Сутичка за золото - 13:30
Баскетбол 3х3
Україна не представлена
Жінка
- Півфінал 1: США - Франція-11:00
- Півфінал 2: олімпійський комітет Росії - Китай-12:10
- Матч за бронзу - 14:45
- Матч за золото - 15:55
Чоловік
- Півфінал 1: Сербія - ОКР - 11:30
- Півфінал 2: Бельгія - Латвія-12:40
- Матч за бронзу - 15:15
- Матч за золото - 16:25
Регбі 7
Чоловік
Україна не представлена
- Матч за бронзу - 11:30
- Матч за золото - 12:00
Важка атлетика
Чоловіки, до 73 кг
Україна не представлена
- Фінал - 13:50
Нагадаємо, вчора Олена Костевич та Олег Омельчук завоювали третю "бронзу" для України у стрільбі. Крім цього плавець Михайло Романчук встановив олімпійський рекорд у кваліфікації.