Бонуси від компаній не працюють: яку роботу шукають українці у 2026 році

Знайти працівника стає дедалі складніше, а втримати його - ще складніше. Бізнес додає нові бонуси, навчає людей і пропонує гнучкі умови, але для самих працівників головним залишається зовсім інше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати дослідження OLX Робота та Європейської Бізнес Асоціації.
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78% опитаних роботодавців уже відчувають кадрову кризу. Найскладніша ситуація - у виробництві, оптовій торгівлі, будівництві та сфері послуг.
67% роботодавців очікують, що наступного року ситуація погіршиться. За рік цей показник зріс у 1,7 раза.
Закриття дефіцитних вакансій у середньому займає від одного до трьох місяців.
30,5% опитаних роботодавців уже збільшують мотиваційні пакети для кандидатів.
Найчастіше бізнес пропонує:
Ще 6,1% роботодавців формують кадровий резерв, перерозподіляють навантаження або самі виходять на зміни.
Водночас із зарплатами ситуація скромніша: 30% роботодавців повідомили про підвищення виплат на 11-20%, тоді як у 51% опитаних працівників зарплату не підвищували.
"Кадрова криза змушує бізнес переглядати підходи до найму та утримання працівників. Ми бачимо, що компанії намагаються адаптуватися за рахунок внутрішніх ресурсів і розвитку персоналу - саме тому безкоштовне перенавчання стало інструментом №1 для більшості роботодавців", - зазначила керівниця напрямку OLX Робота Марія Абдулліна.
54% опитаних кандидатів не працюють, але активно шукають роботу. Ще 39% працевлаштовані, однак розглядають зміну роботи.
Для кандидатів найважливішими факторами залишаються:
Понад половина опитаних шукає роботу, пов'язану з фізичною працею - касира, кухаря, водія, будівельника тощо. Ще 30% цікавляться вакансіями спеціалістів середньої ланки.
Попри те, що роботодавці розширюють мотиваційні пакети, 40% працевлаштованих опитаних заявили, що не мають жодних додаткових переваг на поточному місці роботи.
Серед тих, хто отримує бонуси, найчастіше називали:
"Наразі ми бачимо чітку розбіжність у пріоритетах: бізнес активно інвестує у навчання та логістичні бонуси, тоді як для пошукачів базовими критеріями залишаються пряма фінансова вигода, розташування та графік", - зазначила Абдулліна.
54% опитаних роботодавців офіційно працевлаштовують людей на повну зарплату. Водночас 21% працюють із людьми без договору - за рік цей показник зріс на 6%.
Ще 20,4% роботодавців співпрацюють із ФОП, 13,6% - за цивільно-правовими угодами, а майже 15% офіційно оформлюють працівників на мінімальну зарплату з додатковою виплатою різниці готівкою.
Для 57% кандидатів офіційне працевлаштування є важливим. Водночас 55% готові працювати неофіційно.
Таким чином, бізнес уже змінює підходи до найму через дефіцит кадрів, але поки не завжди пропонує саме те, чого найбільше хочуть працівники. Для кандидатів базовими залишаються зарплата, зручний графік і близькість роботи до дому.
Раніше РБК-Україна розповідало про різке зростання кількості українців, які планують змінити роботу: нині таких 38% проти 15% торік. Головна причина пошуку нового роботодавця - вища зарплата, а серед основних проблем під час пошуку роботи називають низькі зарплати, нестачу вакансій та завеликі вимоги роботодавців.
Також ми писали, що середня зарплата в Україні зросла до 30 тисяч гривень. Найвищі виплати серед найбільших міст пропонують у Києві та Львові, а найшвидше за рік зарплати зросли у Львові. Також названо професії, де доходи підвищувалися найактивніше.