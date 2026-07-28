До 6800 гривень штрафу за ігнор у чатах: що вважається мобінгом на роботі

Мобінг під час дистанційної роботи не завжди проявляється у відкритих конфліктах чи образах. Систематичне ігнорування повідомлень працівника, виключення з онлайн-нарад або регулярні робочі завдання після завершення робочого дня також можуть вважатися психологічним тиском і мати правові наслідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SUD.UA .

Головне: "Цифровий бойкот" як порушення: Систематичне ігнорування повідомлень, виключення з робочих чатів чи онлайнів, а також постановка завдань у позаробочий час є формою психологічного тиску та можуть трактуватися як мобінг.

Систематичне ігнорування повідомлень, виключення з робочих чатів чи онлайнів, а також постановка завдань у позаробочий час є формою психологічного тиску та можуть трактуватися як мобінг. Різновиди тиску: Законодавство захищає дистанційних працівників не лише від психологічного, а й від економічного тиску.

Законодавство захищає дистанційних працівників не лише від психологічного, а й від економічного тиску. Штрафи та покарання: За вчинення мобінгу передбачена адміністративна відповідальність. Для працівників штрафи становлять від 850 до 3 400 гривень, а для ФОП і посадових осіб за повторне або групове порушення - до 6 800 гривень.

За вчинення мобінгу передбачена адміністративна відповідальність. Для працівників штрафи становлять від 850 до 3 400 гривень, а для ФОП і посадових осіб за повторне або групове порушення - до 6 800 гривень. Що робити працівникові: У разі умисного та систематичного цькування працівники мають право офіційно захищати свої трудові права в правовому полі.

Українське законодавство захищає працівників незалежно від того, де вони виконують свої обов'язки - в офісі чи дистанційно. Якщо психологічний або економічний тиск має систематичний характер і негативно впливає на працівника, це може свідчити про мобінг.

Що таке мобінг

Мобінг - це систематичні тривалі умисні дії або бездіяльність роботодавця, окремих працівників чи трудового колективу, спрямовані на психологічний або економічний тиск на конкретного працівника.

Його метою є приниження людини, її ізоляція від колективу та знецінення професійних якостей. Наслідком такого цькування може стати створення ворожої атмосфери, що принижує честь, гідність і ділову репутацію працівника.

Законодавство передбачає, що мобінг може здійснюватися не лише під час особистого спілкування, а й через електронну пошту, корпоративні чати, месенджери, відеоконференції та інші цифрові засоби комунікації.

Мобінг під час дистанційної роботи

Однією з найпоширеніших форм так званого "тихого" мобінгу є "цифровий бойкот", коли працівнику систематично не відповідають на повідомлення чи робочі запити в корпоративних чатах, через що він не може повноцінно виконувати свої обов'язки.

Також ознаками мобінгу можуть бути:

навмисне виключення працівника з корпоративних чатів, онлайн-нарад або інших робочих платформ;

постійні вимоги звітувати про кожен крок;

надсилання великої кількості робочих повідомлень і завдань у неробочий час із метою психологічного виснаження.

Крім того, закон відносить до мобінгу економічний тиск, зокрема безпідставне позбавлення премій чи інших виплат або нерівну оплату праці однакової цінності.

Психологічний тиск може проявлятися у погрозах, образах, висміюванні, поширенні неправдивої інформації, нерівномірному розподілі навантаження, безпідставному позбавленні працівника роботи без звільнення, обмеженні можливостей кар'єрного зростання чи недопуску до робочого місця.

Окремою формою мобінгу також є створення ворожої атмосфери, коли працівника ізолюють від колективу, не запрошують на зустрічі та наради, у яких він повинен брати участь, або переводять його робоче місце в непридатні для роботи умови.

Яке покарання загрожує за мобінг

За вчинення мобінгу стаття 173-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає адміністративну відповідальність.

За перший випадок мобінгу:

для працівників - штраф від 850 до 1700 гривень або громадські роботи від 20 до 30 годин;

або громадські роботи від 20 до 30 годин; для фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю, та посадових осіб - штраф від 1700 до 3400 гривень або громадські роботи від 30 до 40 годин.

Якщо мобінг вчинено повторно протягом року або групою осіб, покарання посилюється:

для працівників - штраф від 1700 до 3400 гривень або громадські роботи від 30 до 40 годин;

або громадські роботи від 30 до 40 годин; для ФОП і посадових осіб - штраф від 3400 до 6800 гривень або громадські роботи від 40 до 60 годин.

Що робити працівникам

Якщо працівник систематично зазнає психологічного чи економічного тиску, який заважає виконувати роботу, негативно впливає на здоров'я або створює нестерпні умови праці, це не варто сприймати лише як особливості характеру керівника чи колег.

Якщо такі дії є умисними та систематичними, вони можуть мати ознаки мобінгу. У такому разі працівник має право захищати свої трудові права у встановленому законодавством порядку.