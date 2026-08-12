Бонусы от компаний не работают: какую работу ищут украинцы в 2026 году

Найти работника становится все сложнее, а удержать его еще сложнее. Бизнес добавляет новые бонусы, учит людей и предлагает гибкие условия, но для самих работников главным остается совсем другое.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты исследования OLX Работа и Европейской бизнес ассоциации.
Главное:
78% опрошенных работодателей уже ощущают кадровый кризис. Самая сложная ситуация - в производстве, оптовой торговле, строительстве и сфере услуг.
67% работодателей ожидают, что в следующем году ситуация ухудшится. За год этот показатель вырос в 1,7 раза.
Закрытие дефицитных вакансий в среднем занимает от одного до трех месяцев.
30,5% опрошенных работодателей уже увеличивают мотивационные пакеты для кандидатов.
Чаще всего бизнес предлагает:
Еще 6,1% работодателей формируют кадровый резерв, перераспределяют нагрузку или сами выходят на изменения.
В то же время с зарплатами ситуация скромнее: 30% работодателей сообщили о повышении выплат на 11-20%, тогда как у 51% опрошенных работников зарплату не повышали.
"Кадровый кризис заставляет бизнес пересматривать подходы к найму и удержанию работников. Мы видим, что компании пытаются адаптироваться за счет внутренних ресурсов и развития персонала - именно поэтому бесплатное переобучение стало инструментом №1 для большинства работодателей", - отметила руководитель направления OLX Работа Мария Абдуллина.
54% опрошенных кандидатов не работают, но активно ищут работу. Еще 39% трудоустроены, однако рассматривают смену работы.
Для кандидатов важнейшими факторами остаются:
Более половины опрошенных ищет работу, связанную с физическим трудом - кассира, повара, водителя, строителя и т.д. Еще 30% интересуются вакансиями специалистов среднего звена.
Несмотря на то, что работодатели расширяют мотивационные пакеты, 40% трудоустроенных опрошенных заявили, что не имеют дополнительных преимуществ на текущем месте работы.
Среди получающих бонусы чаще всего называли:
"Сейчас мы видим четкое расхождение в приоритетах: бизнес активно инвестирует в обучение и логистические бонусы, тогда как для соискателей базовыми критериями остаются прямая финансовая выгода, расположение и график", - отметила Абдуллина.
54% опрошенных работодателей официально трудоустраивают людей на полную зарплату. В то же время 21% работают с людьми без договора - за год этот показатель вырос на 6%.
Еще 20,4% работодателей сотрудничают с ФОП, 13,6% - по гражданско-правовым договорам, а почти 15% официально оформляют работников на минимальную зарплату с дополнительной выплатой разницы наличными деньгами.
Для 57% кандидатов важно официальное трудоустройство. В то же время 55% готовы работать неофициально.
Таким образом, бизнес уже меняет подходы к найму из-за дефицита кадров, но пока не всегда предлагает именно то, чего больше всего хотят работники. Для кандидатов базовыми остаются зарплата, удобный график и близость работы к дому.
Ранее РБК-Украина рассказывало о резком росте количества украинцев, которые планируют сменить работу: сейчас таких 38% против 15% в прошлом. Главная причина поиска нового работодателя - более высокая зарплата, а среди основных проблем при поиске работы называют низкие зарплаты, недостаток вакансий и большие требования работодателей.
Также мы писали, что средняя зарплата в Украине выросла до 30 тысяч гривен. Самые высокие выплаты среди крупнейших городов предлагают в Киеве и Львове, а быстрее всего за год зарплаты выросли во Львове. Также названы профессии, где доходы повышались наиболее активно.