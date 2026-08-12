Бонусы от компаний не работают: какую работу ищут украинцы в 2026 году

Главное: Кадровый кризис обостряется: 78% работодателей уже испытывают нехватку работников, а 67% ожидают ухудшения ситуации в следующем году.

78% работодателей уже испытывают нехватку работников, а 67% ожидают ухудшения ситуации в следующем году. Попытки бизнеса привлечь кадры: 30,5% компаний расширяют бонусы. Самыми популярными инструментами стали бесплатное переобучение, возможность работы дистанционно, обеды, трансфер и наличие укрытия.

30,5% компаний расширяют бонусы. Самыми популярными инструментами стали бесплатное переобучение, возможность работы дистанционно, обеды, трансфер и наличие укрытия. Разрыв в приоритетах: Дополнительные бонусы не перекрывают базовые потребности кандидатов. Для 90% соискателей решающим фактором остается размер зарплаты, далее следуют близость к дому и гибкий график.

Дополнительные бонусы не перекрывают базовые потребности кандидатов. Для 90% соискателей решающим фактором остается размер зарплаты, далее следуют близость к дому и гибкий график. Проблема с зарплатами: Несмотря на расширение бонусных пакетов, 51% работников заявили, что им не повышали зарплату, а у 40% опрошенных вообще нет никаких льгот или дополнительных преимуществ от работодателя.

Несмотря на расширение бонусных пакетов, 51% работников заявили, что им не повышали зарплату, а у 40% опрошенных вообще нет никаких льгот или дополнительных преимуществ от работодателя. Тенизация трудоустройства: Официально на полную зарплату трудоустраивают только 54% работодателей.

Кадров не хватает все больше

78% опрошенных работодателей уже ощущают кадровый кризис. Самая сложная ситуация - в производстве, оптовой торговле, строительстве и сфере услуг.

67% работодателей ожидают, что в следующем году ситуация ухудшится. За год этот показатель вырос в 1,7 раза.

Закрытие дефицитных вакансий в среднем занимает от одного до трех месяцев.

Какие бонусы предлагают работодатели

30,5% опрошенных работодателей уже увеличивают мотивационные пакеты для кандидатов.

Чаще всего бизнес предлагает:

бесплатное обучение и переобучение - 70%;

возможность работать удаленно - 33%;

бесплатные обеды - 31%;

трансфер для работников - 31%;

укрытия - 28%;

медицинское страхование - 21%;

жилье - 18%.

Еще 6,1% работодателей формируют кадровый резерв, перераспределяют нагрузку или сами выходят на изменения.

В то же время с зарплатами ситуация скромнее: 30% работодателей сообщили о повышении выплат на 11-20%, тогда как у 51% опрошенных работников зарплату не повышали.

"Кадровый кризис заставляет бизнес пересматривать подходы к найму и удержанию работников. Мы видим, что компании пытаются адаптироваться за счет внутренних ресурсов и развития персонала - именно поэтому бесплатное переобучение стало инструментом №1 для большинства работодателей", - отметила руководитель направления OLX Работа Мария Абдуллина.

Чего хотят кандидаты

54% опрошенных кандидатов не работают, но активно ищут работу. Еще 39% трудоустроены, однако рассматривают смену работы.

Для кандидатов важнейшими факторами остаются:

зарплата - 90%;

близость к дому - 67,3%;

гибкий график - 61,1%;

официальное трудоустройство - 28%;

возможность работать удаленно - 16%;

бронирование - 8%;

репутация компании - 8%.

Более половины опрошенных ищет работу, связанную с физическим трудом - кассира, повара, водителя, строителя и т.д. Еще 30% интересуются вакансиями специалистов среднего звена.

40% работников не имеют бонусов

Несмотря на то, что работодатели расширяют мотивационные пакеты, 40% трудоустроенных опрошенных заявили, что не имеют дополнительных преимуществ на текущем месте работы.

Среди получающих бонусы чаще всего называли:

медицинское страхование 20%;

укрытия - 19%;

бесплатное обучение или переобучение - 19%;

дистанционную работу - 13,3%;

трансфер - 12,3%;

бесплатные обеды - 8,7%;

жилье или компенсацию за проживание - 8,7%.

"Сейчас мы видим четкое расхождение в приоритетах: бизнес активно инвестирует в обучение и логистические бонусы, тогда как для соискателей базовыми критериями остаются прямая финансовая выгода, расположение и график", - отметила Абдуллина.

Как украинцев оформляют на работу

54% опрошенных работодателей официально трудоустраивают людей на полную зарплату. В то же время 21% работают с людьми без договора - за год этот показатель вырос на 6%.

Еще 20,4% работодателей сотрудничают с ФОП, 13,6% - по гражданско-правовым договорам, а почти 15% официально оформляют работников на минимальную зарплату с дополнительной выплатой разницы наличными деньгами.

Для 57% кандидатов важно официальное трудоустройство. В то же время 55% готовы работать неофициально.

Таким образом, бизнес уже меняет подходы к найму из-за дефицита кадров, но пока не всегда предлагает именно то, чего больше всего хотят работники. Для кандидатов базовыми остаются зарплата, удобный график и близость работы к дому.