Бомбосховище важливіше за ремонт: на що звертають увагу українці при оренді житла

Раніше РБК-Україна писало, що на початку листопада ціни на оренду квартир в Україні змінилися нерівномірно - Ужгород та Львів стали найдорожчими, тоді як у Києві оренда подешевшала. Попит на житло впав на 20-30% через сезонність та відтік молоді, а відключення світла знизили інтерес до квартир без автономного живлення. До кінця року експерти прогнозують коливання цін у межах 5% і можливе здешевлення житла у будинках без генераторів.

Також ми писали, що ціни на оренду однокімнатних квартир в Україні за чотири роки суттєво змінювалися - після різкого подорожчання на Заході у 2022 році та падіння на Сході ринок поступово стабілізувався. З 2024 року в більшості міст фіксують помірне зростання.