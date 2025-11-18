Бомбосховище важливіше за ремонт: на що звертають увагу українці при оренді житла

Українці все частіше переїжджають і змінюють житло, а критерії вибору орендованої нерухомості змінюються разом із умовами життя у воєнний час.
Що впливає на рішення орендувати житло, які виклики виникають у процесі пошуку та на що звертають увагу власники восени 2025 року, розповідає РБК-Україна із посиланням на дані дослідження OLX Нерухомість.
За даними опитування, 40% українців планують орендувати житло найближчими місяцями, 37% уже орендують, а ще 8% перебувають на етапі оформлення.
Основні причини:
Переважна більшість шукачів - 75% (+8%) - орієнтуються на схожі оголошення на платформах.
Також:
Лідером залишаються сайти оголошень - їх обирають 82% опитаних. Менше людей звертаються до знайомих, соцмереж чи рієлторів.
Під час пошуку житла орендарі найчастіше враховують:
Водночас у топ-критерії вперше увійшли фактори безпеки:
Головні труднощі для орендарів восени 2025 року:
Також орендарі повідомляють про дискримінацію. Найчастіше відмовляють:
Найбільше зріс показник відмов для родин із малими дітьми - на 14% за рік.
Орендодавці, як вважають шукачі, звертають увагу на:
Також орендодавці можуть зважати на регіон походження (71%), статус ВПО (61%) та навіть мову спілкування (42%).
За окремим опитуванням OLX Нерухомість у червні 2025 року:
За даними дослідження, попит на оренду в Україні залишається високим, а критерії вибору зміщуються в бік безпеки та автономності. Війна, переселення та зміна умов життя формують нові потреби на ринку та впливають на очікування як орендарів, так і орендодавців.
Раніше РБК-Україна писало, що на початку листопада ціни на оренду квартир в Україні змінилися нерівномірно - Ужгород та Львів стали найдорожчими, тоді як у Києві оренда подешевшала. Попит на житло впав на 20-30% через сезонність та відтік молоді, а відключення світла знизили інтерес до квартир без автономного живлення. До кінця року експерти прогнозують коливання цін у межах 5% і можливе здешевлення житла у будинках без генераторів.
Також ми писали, що ціни на оренду однокімнатних квартир в Україні за чотири роки суттєво змінювалися - після різкого подорожчання на Заході у 2022 році та падіння на Сході ринок поступово стабілізувався. З 2024 року в більшості міст фіксують помірне зростання.