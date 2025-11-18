Бомбоубежище важнее ремонта: на что обращают внимание украинцы при аренде жилья

Что побуждает украинцев арендовать жилье

По данным опроса, 40% украинцев планируют арендовать жилье в ближайшие месяцы, 37% уже арендуют, а еще 8% находятся на этапе оформления.

Основные причины:

необходимость отдельного жилья - главный мотив для 51% респондентов (+13% за год);

улучшение условий проживания - 37% (+12%);

переезд из-за работы или путешествия - 21% (+4%);

потребности, связанные с войной - 26% (-3%);

интерес к рынку на будущее - 16% (+3%).

Как украинцы оценивают стоимость аренды

Подавляющее большинство соискателей - 75% (+8%) - ориентируются на похожие объявления на платформах.

Также:

35% советуются с близкими;

33% изучают аналитику на сайтах

25% пользуются онлайн-калькуляторами (+8%);

11% полагаются на мнение риелторов.

Где украинцы ищут жилье и на что обращают внимание

Лидером остаются сайты объявлений - их выбирают 82% опрошенных. Меньше людей обращаются к знакомым, соцсетям или риелторам.

При поиске жилья арендаторы чаще всего учитывают:

цену - 84%;

удобство района - 71%;

количество комнат - 68%;

доступность к транспорту и работе - 67%;

инфраструктуру поблизости - 62%.

В то же время в топ-критерии впервые вошли факторы безопасности:

наличие бомбоубежища, автономности, дополнительных источников питания - более 50%;

отсутствие стратегических объектов поблизости - 62%.

С какими вызовами сталкиваются арендаторы

Главные трудности для арендаторов осенью 2025 года:

высокие цены - 89% (+6%);

высокая конкуренция - 75% (+4%).

Также арендаторы сообщают о дискриминации. Чаще всего отказывают:

людям с животными;

ВПЛ;

военнослужащим;

людям с инвалидностью.

Больше всего вырос показатель отказов для семей с маленькими детьми - на 14% за год.

Что, по мнению арендаторов, важно для владельцев жилья

Арендодатели, как считают соискатели, обращают внимание на:

наличие животных - 88%;

наличие маленьких детей - 87%;

количество жильцов - 83%;

поведение и внешний вид - 82%;

платежеспособность - 80%;

семейное положение - 78%;

вредные привычки - 77%.

Также арендодатели могут учитывать регион происхождения (71%), статус ВПЛ (61%) и даже язык общения (42%).

Что говорят сами арендодатели

По отдельному опросу OLX Недвижимость в июне 2025 года:

60% владельцев прежде всего оценивают платежеспособность арендатора;

59% обращают внимание на животных;

политические взгляды важны только для 7%,

язык общения - для 3%.

По данным исследования, спрос на аренду в Украине остается высоким, а критерии выбора смещаются в сторону безопасности и автономности. Война, переселение и изменение условий жизни формируют новые потребности на рынке и влияют на ожидания как арендаторов, так и арендодателей.