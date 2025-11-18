RU

Общество Образование Деньги Изменения

Бомбоубежище важнее ремонта: на что обращают внимание украинцы при аренде жилья

Фото: Аренда квартиры (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

Украинцы все чаще переезжают и меняют жилье, а критерии выбора арендованной недвижимости меняются вместе с условиями жизни в военное время.

Что влияет на решение арендовать жилье, какие вызовы возникают в процессе поиска и на что обращают внимание владельцы осенью 2025 года, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные исследования OLX Недвижимость.

Что побуждает украинцев арендовать жилье

По данным опроса, 40% украинцев планируют арендовать жилье в ближайшие месяцы, 37% уже арендуют, а еще 8% находятся на этапе оформления.

Основные причины:

  • необходимость отдельного жилья - главный мотив для 51% респондентов (+13% за год);
  • улучшение условий проживания - 37% (+12%);
  • переезд из-за работы или путешествия - 21% (+4%);
  • потребности, связанные с войной - 26% (-3%);
  • интерес к рынку на будущее - 16% (+3%).

Как украинцы оценивают стоимость аренды

Подавляющее большинство соискателей - 75% (+8%) - ориентируются на похожие объявления на платформах.

Также:

  • 35% советуются с близкими;
  • 33% изучают аналитику на сайтах
  • 25% пользуются онлайн-калькуляторами (+8%);
  • 11% полагаются на мнение риелторов.

Где украинцы ищут жилье и на что обращают внимание

Лидером остаются сайты объявлений - их выбирают 82% опрошенных. Меньше людей обращаются к знакомым, соцсетям или риелторам.

При поиске жилья арендаторы чаще всего учитывают:

  • цену - 84%;
  • удобство района - 71%;
  • количество комнат - 68%;
  • доступность к транспорту и работе - 67%;
  • инфраструктуру поблизости - 62%.

В то же время в топ-критерии впервые вошли факторы безопасности:

  • наличие бомбоубежища, автономности, дополнительных источников питания - более 50%;
  • отсутствие стратегических объектов поблизости - 62%.

С какими вызовами сталкиваются арендаторы

Главные трудности для арендаторов осенью 2025 года:

  • высокие цены - 89% (+6%);
  • высокая конкуренция - 75% (+4%).

Также арендаторы сообщают о дискриминации. Чаще всего отказывают:

  • людям с животными;
  • ВПЛ;
  • военнослужащим;
  • людям с инвалидностью.

Больше всего вырос показатель отказов для семей с маленькими детьми - на 14% за год.

Что, по мнению арендаторов, важно для владельцев жилья

Арендодатели, как считают соискатели, обращают внимание на:

  • наличие животных - 88%;
  • наличие маленьких детей - 87%;
  • количество жильцов - 83%;
  • поведение и внешний вид - 82%;
  • платежеспособность - 80%;
  • семейное положение - 78%;
  • вредные привычки - 77%.

Также арендодатели могут учитывать регион происхождения (71%), статус ВПЛ (61%) и даже язык общения (42%).

Что говорят сами арендодатели

По отдельному опросу OLX Недвижимость в июне 2025 года:

  • 60% владельцев прежде всего оценивают платежеспособность арендатора;
  • 59% обращают внимание на животных;
  • политические взгляды важны только для 7%,
  • язык общения - для 3%.

По данным исследования, спрос на аренду в Украине остается высоким, а критерии выбора смещаются в сторону безопасности и автономности. Война, переселение и изменение условий жизни формируют новые потребности на рынке и влияют на ожидания как арендаторов, так и арендодателей.

Ранее РБК-Украина писало, что в начале ноября цены на аренду квартир в Украине изменились неравномерно - Ужгород и Львов стали самыми дорогими, тогда как в Киеве аренда подешевела. Спрос на жилье упал на 20-30% из-за сезонности и оттока молодежи, а отключения света снизили интерес к квартирам без автономного питания. До конца года эксперты прогнозируют колебания цен в пределах 5% и возможное удешевление жилья в домах без генераторов.

Также мы писали, что цены на аренду однокомнатных квартир в Украине за четыре года существенно менялись - после резкого подорожания на Западе в 2022 году и падения на Востоке рынок постепенно стабилизировался. С 2024 года в большинстве городов фиксируют умеренный рост.

