Бомбоубежище важнее ремонта: на что обращают внимание украинцы при аренде жилья

Украинцы все чаще переезжают и меняют жилье, а критерии выбора арендованной недвижимости меняются вместе с условиями жизни в военное время.
Что влияет на решение арендовать жилье, какие вызовы возникают в процессе поиска и на что обращают внимание владельцы осенью 2025 года, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные исследования OLX Недвижимость.
По данным опроса, 40% украинцев планируют арендовать жилье в ближайшие месяцы, 37% уже арендуют, а еще 8% находятся на этапе оформления.
Основные причины:
Подавляющее большинство соискателей - 75% (+8%) - ориентируются на похожие объявления на платформах.
Также:
Лидером остаются сайты объявлений - их выбирают 82% опрошенных. Меньше людей обращаются к знакомым, соцсетям или риелторам.
При поиске жилья арендаторы чаще всего учитывают:
В то же время в топ-критерии впервые вошли факторы безопасности:
Главные трудности для арендаторов осенью 2025 года:
Также арендаторы сообщают о дискриминации. Чаще всего отказывают:
Больше всего вырос показатель отказов для семей с маленькими детьми - на 14% за год.
Арендодатели, как считают соискатели, обращают внимание на:
Также арендодатели могут учитывать регион происхождения (71%), статус ВПЛ (61%) и даже язык общения (42%).
По отдельному опросу OLX Недвижимость в июне 2025 года:
По данным исследования, спрос на аренду в Украине остается высоким, а критерии выбора смещаются в сторону безопасности и автономности. Война, переселение и изменение условий жизни формируют новые потребности на рынке и влияют на ожидания как арендаторов, так и арендодателей.
Ранее РБК-Украина писало, что в начале ноября цены на аренду квартир в Украине изменились неравномерно - Ужгород и Львов стали самыми дорогими, тогда как в Киеве аренда подешевела. Спрос на жилье упал на 20-30% из-за сезонности и оттока молодежи, а отключения света снизили интерес к квартирам без автономного питания. До конца года эксперты прогнозируют колебания цен в пределах 5% и возможное удешевление жилья в домах без генераторов.
Также мы писали, что цены на аренду однокомнатных квартир в Украине за четыре года существенно менялись - после резкого подорожания на Западе в 2022 году и падения на Востоке рынок постепенно стабилизировался. С 2024 года в большинстве городов фиксируют умеренный рост.