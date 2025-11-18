Бомбоубежище важнее ремонта: на что обращают внимание украинцы при аренде жилья
Украинцы все чаще переезжают и меняют жилье, а критерии выбора арендованной недвижимости меняются вместе с условиями жизни в военное время.
Что влияет на решение арендовать жилье, какие вызовы возникают в процессе поиска и на что обращают внимание владельцы осенью 2025 года, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные исследования OLX Недвижимость.
Что побуждает украинцев арендовать жилье
По данным опроса, 40% украинцев планируют арендовать жилье в ближайшие месяцы, 37% уже арендуют, а еще 8% находятся на этапе оформления.
Основные причины:
- необходимость отдельного жилья - главный мотив для 51% респондентов (+13% за год);
- улучшение условий проживания - 37% (+12%);
- переезд из-за работы или путешествия - 21% (+4%);
- потребности, связанные с войной - 26% (-3%);
- интерес к рынку на будущее - 16% (+3%).
Как украинцы оценивают стоимость аренды
Подавляющее большинство соискателей - 75% (+8%) - ориентируются на похожие объявления на платформах.
Также:
- 35% советуются с близкими;
- 33% изучают аналитику на сайтах
- 25% пользуются онлайн-калькуляторами (+8%);
- 11% полагаются на мнение риелторов.
Где украинцы ищут жилье и на что обращают внимание
Лидером остаются сайты объявлений - их выбирают 82% опрошенных. Меньше людей обращаются к знакомым, соцсетям или риелторам.
При поиске жилья арендаторы чаще всего учитывают:
- цену - 84%;
- удобство района - 71%;
- количество комнат - 68%;
- доступность к транспорту и работе - 67%;
- инфраструктуру поблизости - 62%.
В то же время в топ-критерии впервые вошли факторы безопасности:
- наличие бомбоубежища, автономности, дополнительных источников питания - более 50%;
- отсутствие стратегических объектов поблизости - 62%.
С какими вызовами сталкиваются арендаторы
Главные трудности для арендаторов осенью 2025 года:
- высокие цены - 89% (+6%);
- высокая конкуренция - 75% (+4%).
Также арендаторы сообщают о дискриминации. Чаще всего отказывают:
- людям с животными;
- ВПЛ;
- военнослужащим;
- людям с инвалидностью.
Больше всего вырос показатель отказов для семей с маленькими детьми - на 14% за год.
Что, по мнению арендаторов, важно для владельцев жилья
Арендодатели, как считают соискатели, обращают внимание на:
- наличие животных - 88%;
- наличие маленьких детей - 87%;
- количество жильцов - 83%;
- поведение и внешний вид - 82%;
- платежеспособность - 80%;
- семейное положение - 78%;
- вредные привычки - 77%.
Также арендодатели могут учитывать регион происхождения (71%), статус ВПЛ (61%) и даже язык общения (42%).
Что говорят сами арендодатели
По отдельному опросу OLX Недвижимость в июне 2025 года:
- 60% владельцев прежде всего оценивают платежеспособность арендатора;
- 59% обращают внимание на животных;
- политические взгляды важны только для 7%,
- язык общения - для 3%.
По данным исследования, спрос на аренду в Украине остается высоким, а критерии выбора смещаются в сторону безопасности и автономности. Война, переселение и изменение условий жизни формируют новые потребности на рынке и влияют на ожидания как арендаторов, так и арендодателей.
Ранее РБК-Украина писало, что в начале ноября цены на аренду квартир в Украине изменились неравномерно - Ужгород и Львов стали самыми дорогими, тогда как в Киеве аренда подешевела. Спрос на жилье упал на 20-30% из-за сезонности и оттока молодежи, а отключения света снизили интерес к квартирам без автономного питания. До конца года эксперты прогнозируют колебания цен в пределах 5% и возможное удешевление жилья в домах без генераторов.
Также мы писали, что цены на аренду однокомнатных квартир в Украине за четыре года существенно менялись - после резкого подорожания на Западе в 2022 году и падения на Востоке рынок постепенно стабилизировался. С 2024 года в большинстве городов фиксируют умеренный рост.