Бомбосховища у Києві: адреси по районах, онлайн-мапа всіх укриттів у столиці

Російські окупанти знову посилили масовані обстріли України, а Київ залишається однією з головних цілей ворога. Надійним захистом від ворожих атак залишаються укриття, адреси яких можна знайти онлайн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.

Загалом одним з найпоширеніших типів укритті у столиці є підвали у будинках, підземні паркінг, а також станції метро.

Попри комендантську години, метро у Києві працює цілодобово як укриття. Тобто жителі столиці можуть прийти на станцію метро навіть вночі та залишитися там до закінчення повітряної тривоги.

Адреси укриттів у Києві по районах можна переглянути за посиланням.

Крім того, доступна онлайн-мапа бомбосховищ. Знайти потрібно укриття також можна в застосунку "Київ Цифровий". Завантажити застосунок можна на смартфони Android та iPhone.

Попередження про оголошення та відбій повітряної тривоги публікуються у Telegram-каналі КМДА та у застосунку "Київ Цифровий".