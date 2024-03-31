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Поліція нагадала, як діяти під час повітряної тривоги: алгоритми

Україна, Неділя 31 березня 2024 22:37
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Поліція нагадала, як діяти під час повітряної тривоги: алгоритми Фото: Українцям нагадали, як діяти під час повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Українці вже звикли жити в умовах війни, проте нині всім вкрай важливо пам’ятати, що звикати до ігнорування сигналу "Повітряної тривоги” ні в якому разі не можна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву патрульної поліції Одеської області.

Через повномасштабне вторгнення Російської Федерації у населених пунктах України часто лунають сирени повітряної тривоги. Правоохоронці зібрали основні алгоритми дій для людей, яких зненацька застала повітряна тривога.

Якщо ви в цей час перебуваєте на вулиці:

  • прямуйте до найближчого укриття;
  • якщо не знаєте, де укриття, запитайте в інших людей, або знайдіть найближче укриття;
  • не користуйтеся ліфтом та уникайте будівель стратегічного значення.

Якщо ви перебуваєте в автомобілі:

  • зупиніть авто так, щоб воно не заважало руху та швидко прямуйте до найближчого укриття;
  • якщо поблизу немає укриття, зайдіть всередину найближчої доступної будівлі та сховайтесь за двома стінами на цокольному або першому поверсі;
  • намагайтеся об'їхати центральні автошляхи міста іншими альтернативними шляхами, щоб не потрапити в затор та не наражати себе на небезпеку.

Якщо під час тривоги ви вдома:

  • закрийте вікна, вимкніть усі прилади та світло;
  • швидко одягніться, візьміть тривожну валізу з необхідними речами. Прямуйте до укриття та стежте за повідомленнями офіційних джерел інформації;
  • якщо поруч немає укриття, дотримуйтеся правила "двох стін".

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