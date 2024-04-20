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Бомбоубежища в Киеве: адреса по районам, онлайн-карта всех укрытий в столице

Киев, Суббота 20 апреля 2024 21:02
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Бомбоубежища в Киеве: адреса по районам, онлайн-карта всех укрытий в столице Фото: киевлянам напомнили, как найти укрытие неподалеку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты снова усилили массированные обстрелы Украины, а Киев остается одной из главных целей врага. Надежной защитой от вражеских атак остаются укрытия, адреса которых можно найти онлайн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

В целом одним из самых распространенных типов укрытия в столице являются подвалы в домах, подземные паркинги, а также станции метро.

Несмотря на комендантский час, метро в Киеве работает круглосуточно как укрытие. То есть жители столицы могут прийти на станцию метро даже ночью и остаться там до окончания воздушной тревоги.

Адреса укрытий в Киеве по районам можно просмотреть по ссылке.

Кроме того, доступна онлайн-карта бомбоубежищ. Найти нужное укрытие также можно в приложении "Киев Цифровой". Загрузить приложение можно на смартфоны Android и iPhone.

Предупреждения об объявлении и отбое воздушной тревоги публикуются в Telegram-канале КГГА и в приложении "Киев Цифровой".

Российские атаки

Стоит отметить, что Россия почти каждую ночь атакует Украину дронами-камикадзе. Также возобновились массированные атаки с применением ракет разных типов.

Кроме того, оккупанты снова начали обстреливать украинскую энергетику. На фоне этого в некоторых регионах снова наблюдаются проблемы со светом.

РБК-Украина рассказывало, как в Украине найти ближайшее укрытие.

Также полиция напоминала украинцам, что нужно делать во время воздушной тревоги.

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КГГА Киев Воздушная тревога
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