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Бомба влучила в будинок з дитиною і не вибухнула. З'явилися подробиці удару по Харкову

Харків , Четвер 27 червня 2024 20:38
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Бомба влучила в будинок з дитиною і не вибухнула. З'явилися подробиці удару по Харкову Фото: росіяни вперше для ударів по Харкову використали ФАБ-500 з УМПК (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Тетяна Степанова

Російські терористи у четвер, 27 червня, вперше для ударів по Харкову використали ФАБ-500 з УМПК. Одна з авіабомб влучила у стіну приватного житлового будинку й не здетонувала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Харківської обласної прокуратури.

Правоохоронці встановили, що сьогодні російські військові вперше для ударів по Харкову використали ФАБ-500 з УМПК. Попередньо, атаки були завдані з населеного пункту майський Бєлгородської області РФ.

Одна з ФАБ-500 з УМПК влучила у стіну приватного житлового будинку і не здетонувала. Фахівці ДСНС вийняли підривний пристрій та витягають з подвір'я нерозірваний снаряд.

У будинку на момент влучання знаходився 10-річний хлопчик, він не постраждав.

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Фото: наслідки удару РФ по Харкову (t.me/prokuratura_kharkiv)

Удар по Харкову 27 червня

Нагадаємо, сьогодні, 27 червня, російські війська завдали авіаудару по Київському району Харкова.

Внаслідок обстрілу постраждали п'ятеро людей, було пошкоджено приватні будинки, корпуси та гуртожитки вищого навчального закладу, а також будівлю ДСНС.

Керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков розповів, що росіяни вперше атакували місто за допомогою ФАБ-500 з модулем планерування та корекції.

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