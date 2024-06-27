Бомба попала в дом с ребенком и не взорвалась. Появились подробности удара по Харькову
Российские террористы в четверг, 27 июня, впервые для ударов по Харькову использовали ФАБ-500 из УМПК. Одна из авиабомб попала в стену частного жилого дома и не сдетонировала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Харьковской областной прокуратуры.
Правоохранители установили, что сегодня российские военные впервые для ударов по Харькову использовали ФАБ-500 из УМПК. Предварительно атаки были нанесены из населенного пункта майской Белгородской области РФ.
Одна из ФАБ-500 из УМПК попала в стену частного жилого дома и не сдетонировала. Специалисты ГСЧС извлекли взрывное устройство и извлекают из двора неразорванный снаряд.
В доме на момент попадания находился 10-летний мальчик, он не пострадал.
При процессуальном руководстве Киевской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Фото: последствия удара РФ по Харькову (t.me/prokuratura_kharkiv)
Удар по Харькову 27 июня
Напомним, сегодня, 27 июня, российские войска нанесли авиаудар по Киевскому району Харькова.
В результате обстрела пострадали пять человек, были повреждены частные дома, корпуса и общежития высшего учебного заведения, а также здание ГСЧС.
Руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков рассказал, что россияне впервые атаковали город с помощью ФАБ-500 с модулем планирования и коррекции.
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