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Бомба попала в дом с ребенком и не взорвалась. Появились подробности удара по Харькову

Харьков , Четверг 27 июня 2024 20:38
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Бомба попала в дом с ребенком и не взорвалась. Появились подробности удара по Харькову Фото: россияне впервые для ударов по Харькову использовали ФАБ-500 с УМПК (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Татьяна Степанова

Российские террористы в четверг, 27 июня, впервые для ударов по Харькову использовали ФАБ-500 из УМПК. Одна из авиабомб попала в стену частного жилого дома и не сдетонировала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Харьковской областной прокуратуры.

Правоохранители установили, что сегодня российские военные впервые для ударов по Харькову использовали ФАБ-500 из УМПК. Предварительно атаки были нанесены из населенного пункта майской Белгородской области РФ.

Одна из ФАБ-500 из УМПК попала в стену частного жилого дома и не сдетонировала. Специалисты ГСЧС извлекли взрывное устройство и извлекают из двора неразорванный снаряд.

В доме на момент попадания находился 10-летний мальчик, он не пострадал.

При процессуальном руководстве Киевской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Фото: последствия удара РФ по Харькову (t.me/prokuratura_kharkiv)

Удар по Харькову 27 июня

Напомним, сегодня, 27 июня, российские войска нанесли авиаудар по Киевскому району Харькова.

В результате обстрела пострадали пять человек, были повреждены частные дома, корпуса и общежития высшего учебного заведения, а также здание ГСЧС.

Руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков рассказал, что россияне впервые атаковали город с помощью ФАБ-500 с модулем планирования и коррекции.

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