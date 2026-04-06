"Бомба" відкладеної дії: як дороге пальне вдарить по цінах в Україні - прогноз експерта

15:43 06.04.2026 Пн
2 хв
Коли висока вартість пального вплине на цінники у супермаркетах?
aimg Дмитро Левицький
Фото: дороге пальне ще не вплинуло на ціни в супермаректах (Getty Images)

Конфлікт на Близькому Сході, через який подорожчало пальне, вплине й цін на продукти в Україні. Зараз це не позначається на цінниках у супермаркетах, але вже влітку-восени ситуація може змінитися.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів економічний експерт, виконавчий директор "Економічного дискусійного клубу" Олег Пендзин.

Чому наслідки здорожчання пального поки непомітні

Наразі українці не відчувають різкого стрибка цін на продукти, оскільки споживають запаси врожаю 2025 року, пояснив РБК-Україна експерт.

У вартості цих продуктів пальне впливає виключно на логістику: доставку зі складів та овочесховищ безпосередньо до магазинів. Саме тому навіть напередодні свят вартість харчів залишається відносно стабільною, а населення не бачить стрімкого зростання чека, зауважив Пендзин.

Відкладений удар по гаманцях

Справжня проблема криється у вартості весняно-польових робіт, де частка витрат на паливно-мастильні матеріали сягає 30%, попередив експерт.

Крім того, різко подорожчають і мінеральні добрива. Це пов'язано з високими цінами на природний газ, який є ключовою сировиною для виробництва аміаку, карбаміду та селітри.

"Закладаючи високі видатки на весняно-польові роботи, ми закладаємо високу ціну на продукти харчування в другій половині 2026 року. Тоді, коли ми почнемо з вами їсти новий врожай", - наголосив Пендзин.

Коли ціни на пальне ударять по вартості продуктів (Інфографіка РБК-Україна)

Погода як рятувальний фактор

Пом'якшити ціновий удар може лише обсяг майбутнього врожаю, сказав експерт в розмові з РБК-Україна.

За ідеальних погодних умов - без приморозків та посухи - аграрії зможуть зібрати значно більше продукції. У такому разі високі витрати на пальне та добрива рівномірно розподіляться на більший обсяг продовольства.

Однак, якщо врожай буде середнім або поганим, стрибок цін стане неминучим та дуже болючим для споживачів, резюмував Пендзин.

