RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

"Бомба" отложенного действия: как дорогое топливо ударит по ценам в Украине - прогноз эксперта

15:43 06.04.2026 Пн
2 мин
Когда высокая стоимость топлива повлияет на ценники в супермаркетах?
aimg Дмитрий Левицкий
Фото: дорогое топливо еще не повлияло на цены в супермаректах (Getty Images)

Конфликт на Ближнем Востоке, из-за которого подорожало топливо, повлияет и на цены на продукты в Украине. Сейчас это не сказывается на ценниках в супермаркетах, но уже летом-осенью ситуация может измениться.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал экономический эксперт, исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин.

Почему последствия подорожания топлива пока незаметны

Сейчас украинцы не чувствуют резкого скачка цен на продукты, поскольку потребляют запасы урожая 2025 года, пояснил РБК-Украина эксперт.

В стоимости этих продуктов топливо влияет исключительно на логистику: доставку со складов и овощехранилищ непосредственно в магазины. Именно поэтому даже накануне праздников стоимость продуктов остается относительно стабильной, а население не видит стремительного роста чека, отметил Пендзин.

Отложенный удар по кошелькам

Настоящая проблема кроется в стоимости весенне-полевых работ, где доля расходов на горюче-смазочные материалы достигает 30%, предупредил эксперт.

Кроме того, резко подорожают и минеральные удобрения. Это связано с высокими ценами на природный газ, который является ключевым сырьем для производства аммиака, карбамида и селитры.

"Закладывая высокие расходы на весенне-полевые работы, мы закладываем высокую цену на продукты питания во второй половине 2026 года. Тогда, когда мы начнем с вами есть новый урожай", - подчеркнул Пендзин.

Когда цены на топливо повлияют на стоимость продуктов (Инфографика РБК-Украина)

Погода как спасательный фактор

Смягчить ценовой удар может лишь объем будущего урожая, сказал эксперт в разговоре с РБК-Украина.

При идеальных погодных условиях - без заморозков и засухи - аграрии смогут собрать значительно больше продукции. В таком случае высокие затраты на горючее и удобрения равномерно распределятся на больший объем продовольствия.

Однако, если урожай будет средним или плохим, скачок цен станет неизбежным и очень болезненным для потребителей, резюмировал Пендзин.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
