"Бомба" отложенного действия: как дорогое топливо ударит по ценам в Украине - прогноз эксперта

Почему последствия подорожания топлива пока незаметны

Сейчас украинцы не чувствуют резкого скачка цен на продукты, поскольку потребляют запасы урожая 2025 года, пояснил РБК-Украина эксперт.

В стоимости этих продуктов топливо влияет исключительно на логистику: доставку со складов и овощехранилищ непосредственно в магазины. Именно поэтому даже накануне праздников стоимость продуктов остается относительно стабильной, а население не видит стремительного роста чека, отметил Пендзин.

Отложенный удар по кошелькам

Настоящая проблема кроется в стоимости весенне-полевых работ, где доля расходов на горюче-смазочные материалы достигает 30%, предупредил эксперт.

Кроме того, резко подорожают и минеральные удобрения. Это связано с высокими ценами на природный газ, который является ключевым сырьем для производства аммиака, карбамида и селитры.

"Закладывая высокие расходы на весенне-полевые работы, мы закладываем высокую цену на продукты питания во второй половине 2026 года. Тогда, когда мы начнем с вами есть новый урожай", - подчеркнул Пендзин.

Когда цены на топливо повлияют на стоимость продуктов (Инфографика РБК-Украина)

Погода как спасательный фактор

Смягчить ценовой удар может лишь объем будущего урожая, сказал эксперт в разговоре с РБК-Украина.

При идеальных погодных условиях - без заморозков и засухи - аграрии смогут собрать значительно больше продукции. В таком случае высокие затраты на горючее и удобрения равномерно распределятся на больший объем продовольствия.

Однако, если урожай будет средним или плохим, скачок цен станет неизбежным и очень болезненным для потребителей, резюмировал Пендзин.