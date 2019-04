Болтон призвал военных Венесуэлы перейти на сторону Гуайдо

По словам помощника Дональда Трампа, военнослужащие страны должны защитить конституцию и народ Венесуэлы

Помощник президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джон Болтон призвал военных Венесуэлы перейти на сторону лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Об этом он сообщил на своей странице в сети Twitter.

По словам помощника Дональда Трампа, военнослужащие страны должны защитить конституцию и народ Венесуэлы.

"Национальные вооруженные силы Венесуэлы должны защитить конституцию и народ Венесуэлы. Они должны поддержать Национальную ассамблею и легитимные институты и выступить против узурпации демократии. Соединенные Штаты - на стороне народа Венесуэлы", - заявил он.

.@vladimirpadrino: The FANB must protect the Constitution and the Venezuelan people. It should stand by the National Assembly and the legitimate institutions against the usurpation of democracy. The United States stands with the people of Venezuela.