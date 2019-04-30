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Болтон призвал военных Венесуэлы перейти на сторону Гуайдо

Новости » Политика    30.04.2019 - 19:46
Болтон призвал военных Венесуэлы перейти на сторону Гуайдо
Фото: Джон Болтон (flickr.com/gageskidmore)

По словам помощника Дональда Трампа, военнослужащие страны должны защитить конституцию и народ Венесуэлы

Помощник президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джон Болтон призвал военных Венесуэлы перейти на сторону лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Об этом он сообщил на своей странице в сети Twitter.

По словам помощника Дональда Трампа, военнослужащие страны должны защитить конституцию и народ Венесуэлы. 

"Национальные вооруженные силы Венесуэлы должны защитить конституцию и народ Венесуэлы. Они должны поддержать Национальную ассамблею и легитимные институты и выступить против узурпации демократии. Соединенные Штаты - на стороне народа Венесуэлы", - заявил он.

Также госсекретарь США Майк Помпео заявил, что правительство США полностью поддерживает действия лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо, который обратился к военным Боливарианской Республики с призывом свергнуть действующего президента Николаса Мадуро.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что военные Венесуэлы поддержали лидера оппозиции Хуана Гуайдо в свержении президента Николаса Мадуро. По словам лидера венесуэльсткой оппозиции Гуайдо, в армии "приняли верное решение" и готовы поддержать оппозицию, чтобы оказаться "на правильной стороне в истории". Военные, как утверждает Гуайдо, "будут развертывать силы, чтобы добиться прекращения узурпации".

Позже, после появления сообщения лидера оппозиции Венесуэлы о восстании группы военных в стране ограничили доступ к социальным сетям

Кроме того, в Каракасе начались столкновения вблизи авиационной базы, на которой до этого выступал лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо. Сообщается, что военные, которые поддерживают режим действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, используют слезоточивый газ против сторонников лидера оппозиции.

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