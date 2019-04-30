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Болтон закликав військових Венесуели перейти на бік Гуайдо

Новини » Політика    30.04.2019 - 19:46
Болтон закликав військових Венесуели перейти на бік Гуайдо
Фото: Джон Болтон (flickr.com/gageskidmore)

За словами помічника Дональда Трампа, військовослужбовці країни повинні захистити конституцію і народ Венесуели

Помічник президента Сполучених Штатів Америки з національної безпеки Джон Болтон закликав військових Венесуели перейти на бік лідера опозиції Хуана Гуайдо. Про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Twitter.

За словами помічника Дональда Трампа, військовослужбовці країни повинні захистити конституцію і народ Венесуели.

"Національні збройні сили Венесуели повинні захистити конституцію і народ Венесуели. Вони повинні підтримати Національну асамблею і легітимні інститути і виступити проти узурпації демократії. Сполучені Штати - на боці народу Венесуели", - заявив він.

Також держсекретар США Майк Помпео заявив, що уряд США повністю підтримує дії лідера опозиції Венесуели Хуана Гуайдо, який звернувся до військових Боліваріанської Республіки із закликом повалити чинного президента Ніколаса Мадуро.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що військові Венесуели підтримали лідера опозиції Хуана Гуайдо в поваленні президента Ніколаса Мадуро. За словами лідера венесуэльсткой опозиції Гуайдо, в армії "прийняли вірне рішення" і готові підтримати опозицію, щоб опинитися "на правильному боці історії". Військові, як стверджує Гуайдо, "будуть розгортати сили, щоб домогтися припинення узурпації".

Пізніше, після появи повідомлення лідера опозиції Венесуели про повстання групи військових у країні обмежили доступ до соціальних мереж.

Крім того, в Каракасі почалися зіткнення поблизу авіаційної бази, на якій до цього виступав лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо. Повідомляється, що військові, які підтримують режим чинного президента Венесуели Ніколаса Мадуро, використовують сльозогінний газ проти прихильників лідера опозиції.

Помпео заявив про повну підтримку дій Гуайдо У Каракасі сталися сутички з використанням сльозогінного газу
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