Болтон закликав військових Венесуели перейти на бік Гуайдо

Помічник президента Сполучених Штатів Америки з національної безпеки Джон Болтон закликав військових Венесуели перейти на бік лідера опозиції Хуана Гуайдо. Про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Twitter.

За словами помічника Дональда Трампа, військовослужбовці країни повинні захистити конституцію і народ Венесуели.

"Національні збройні сили Венесуели повинні захистити конституцію і народ Венесуели. Вони повинні підтримати Національну асамблею і легітимні інститути і виступити проти узурпації демократії. Сполучені Штати - на боці народу Венесуели", - заявив він.

.@vladimirpadrino: The FANB must protect the Constitution and the Venezuelan people. It should stand by the National Assembly and the legitimate institutions against the usurpation of democracy. The United States stands with the people of Venezuela.