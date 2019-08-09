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Зеленский в ближайшее время посетит Белый дом, - Трамп

Новости » Политика    09.08.2019 - 18:19
Зеленский в ближайшее время посетит Белый дом, - Трамп
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Трамп заявил, что Зеленский будет приглашен в Белый дом

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время посетит Белый дом. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, Трамп заявил, что Зеленский будет приглашен в Белый дом и что "он приедет очень скоро".

Выступая перед журналистами в Белом доме, Трамп сказал, что считает Зеленского "очень разумным парнем" и что он может заключить сделку с российским президентом Владимиром Путиным. 

Напомним, ранее временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор сообщал, что на данный момент прорабатывается возможность встречи Зеленского и Трампа в Варшаве и Нью-Йорке. 

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Новости Украины Владимир ЗеленскийДональд Трамп
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