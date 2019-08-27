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Болтон прибыл с визитом в Киев

Новости » Политика    27.08.2019 - 12:24
Болтон прибыл с визитом в Киев
Фото: Джон Болтон (flickr.com/gageskidmore)

Советник Дональда Трампа прибыл с визитом в Киев

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон прибыл с визитом в Киев. Об этом сообщило посольство США в Украине в Twitter.

В пресс-службе сообщается, что Болтон надеется на продуктивные встречи с украинскими чиновниками.

"Рады приветствовать советника по национальной безопасности Джона Болтона снова в Киеве! Приезд посла Болтона подчеркивает поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины и ее евроатлантического пути. Он надеется на продуктивные встречи с украинскими должностными лицами", - говорится в пресс-службе.

Болтон прибыл с визитом в Киев

Напомним, ранее Болтон анонсировал визит в Украину. Он также тогда заявил о поддержке президента Украины Владимира Зеленского.

Кроме того, сообщалось, что Болтон на этой неделе посетит Беларусь. Это будет первый визит представителя США такого ранга в страну за последние 19 лет.

Кроме визита Болтона, источники сообщили также о приезде следующего месяца в Беларусь заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Дэвида Гейла, который должен обсудить расширение американского дипломатического присутствия в стране, в частности возможен обмен послами.

Болтон посетит Беларусь на следующей неделе
Новости Украины визитДональд Трамп
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