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Встреча Зеленского с Трампом может состояться после саммита G20

Новости » Политика    04.06.2019 - 06:20
Встреча Зеленского с Трампом может состояться после саммита G20
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Саммит "Большой двадцатки" запланирован на 28-29 июня

Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с президентом США Дональдом Трампом после саммита G20, который запланирован на 28-29 июня. Как информирует РБК-Украина, об этом заявил внештатный советник президента Украины Борис Тизенгаузен в эфире "Радио Свобода".

По словам советника, факт того, что администрация Трампа первой пригласила Зеленского в Вашингтон для проведения встречи, говорит о том, что "Зеленскому предоставлен определенный кредит доверия от США".

"Мне кажется, что администрация Белого дома надеется сдвинуть с мертвой точки сложный и для них, в том числе, вопрос", - сказал Тизенгаузен, предположив, что одним из катализаторов предстоящей встречи президентов стало расследование против украинской газовой компании Burisma Holdings.

"В этом деле фигурирует сын Джо Байдена. На сегодня, по внутренним праймериз, Байден занимает первую позицию от демократов, то есть от конкурентов Трампа. Скорее всего, он и будет баллотироваться. Имея на руках рычаги, которые могут повлиять так или иначе на репутацию Байдена в Украине, Зеленский становится, как минимум, приятным гостем в администрации Дональда Трампа", - считает Тизенгаузен.

Напомним, 1 июня президент США Дональд Трамп пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить с официальным визитом Вашингтон. В Администрации президента Украины сообщили, что благодарны за приглашение Дональду Трампу.

Ранее издание The Washington Post писало, что Зеленского хотят втянуть во внутриполитический конфликт в США. Зеленский опасается, что будет втянут во внутренний конфликт США, который связан с намерением американских властей убедить Украину провести расследование в отношении деятельности сына экс-вице-премьера США Джо Байдена.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийвстречаДональд Трамп
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