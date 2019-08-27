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Болтон назвав місце зустрічі Зеленського і Трампа

Новини » Політика    27.08.2019 - 15:11
Болтон назвав місце зустрічі Зеленського і Трампа
Фото: Джон Болтон (flickr.com/gageskidmore)

Зеленський і Трамп зустрінуться у Польщі

Президент США Дональд Трамп і Володимир Зеленський, президент України, проведуть зустріч у Польщі. Про це заявив радник з питань національної безпеки США Джон Болтон, повідомляє Reuters.

Натомість, Болтон поки не назвав дату зустрічі двох лідерів.

Зазначимо, що радник Трампа наразі знаходиться з робочим візитом в Києві. Болтон має провести зустрічі з представниками української влади, які, як він сподівається, будуть продуктивні.

Раніше посол України в США Валерій Чалий повідомляв, що на даний момент йде підготовка зустрічі Зеленського з Трампом. Попередньою датою візиту Зеленського в США він назвав серпень-вересень 2019 року.

Крім того, візит Зеленського в США раніше анонсував спецпредставник Державного департаменту США Курт Волкер. За його словами, в США очікують на візит Зеленського найближчим часом. Він також зазначив, що США прагнуть дати президенту Зеленському сигнал, що повністю підтримують його зусилля в проведенні реформ в Україні.

Нагадаємо, Офіс президента раніше спростував інформацію про строки зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом. В АП заявили, що Борис Тизенгаузен, який назвався позаштатним радником президента і назвав строки зустрічі Зеленського з Трампом, не є членом їх команди. Однак в ОП підтвердили, що зустріч буде. Тизенгаузен говорив, що зустріч запланована на 28-29 червня.

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Новини України Володимир ЗеленськийДональд Трамп
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