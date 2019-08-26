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Встреча в нормандском формате может состояться в ближайшие недели, - страны G7

Новости » Политика    26.08.2019 - 20:25
Встреча в нормандском формате может состояться в ближайшие недели, - страны G7
Фото: саммит G7 во Франции (Associated Press)

Встречу в нормандском формате упомянули в совместной декларации по окончанию саммита G7

Встреча в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе может состояться уже в ближайшие недели. Об этом говорится в совместной декларации лидеров стран G7 по итогам саммита во Франции.

В декларации, размещенной на сайте администрации французского президента Эммануэля Макрона говорится, что организацией нормандской встречи будут заниматься Германия и Франция.

"В ближайшие недели Франция и Германия организует саммит в нормандском формате для достижения ощутимых результатов", - говорится в общей декларации.

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что саммит в нормандском формате с участием лидеров Украины, Германии, Франции и России планируется в ближайшем будущем. Тогда же она добавила, что саммит по ситуации на востоке Украины состоится в Париже.

РБК-Украина писало, что президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал встречу советников нормандского формата. По словам Макрона, внешнеполитические советники должны встретиться через несколько дней.

Кроме того, Макрон в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным, заявил о том, что встреча в нормандском формате относительно урегулирования ситуации на Донбассе может состояться в ближайшие недели.

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