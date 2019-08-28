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Болтон не виключив можливість участі США у "нормандському форматі"

Новини » Політика    28.08.2019 - 02:27
Болтон не виключив можливість участі США у "нормандському форматі"
Фото: Джон Болтон (flickr.com/gageskidmore)

За його словами, США мають великий інтерес у тому, що відбувається між Україною і Росією

Радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон не виключив участі США чи Великої Британії у "нормандському форматі" переговорів з врегулювання конфлікту на сході України. Про це він заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Він додав, що можливість участі США у переговорах президент України Володимир Зеленський може обговорити зі своїм американським колегою Дональдом Трампом на зустрічі у Варшаві.

"Нормандський формат" може тривати, якщо цього хочуть сторони-учасники. Якщо вони вважають, що це прийнятний шлях, аби рухатися вперед, то США і - я впевнений - Великобританія - будуть раді взяти в цьому участь. І питання до представників влади України - який шлях, на їхню думку, матиме найбільше переваг. Ми будемо раді їх підтримати", - зазначив Болтон.

За словами радника президента Трампа, США мають великий інтерес у тому, що відбувається між Україною і Росією.

"Тому якщо президент Зеленський вважатиме, що ми маємо брати участь у пошуку виходу з ситуації, що склалася, ми мали б розглянути такий варіант", - сказав Болтон.

Нагадаємо, в спільній декларації лідерів країн G7 за підсумками саміту у Франції йшлося про те, що зустріч у нормандському форматі щодо врегулювання ситуації на Донбасі може відбутися вже в найближчі тижні.

РБК-Україна писало, що президент Франції Еммануель Макрон анонсував зустріч радників нормандського формату. За словами Макрона, зовнішньополітичні радники повинні зустрітися через декілька днів.

Болтон анонсував свій візит в Україну Зустріч у нормандському форматі може відбутися в найближчі тижні, - країни G7
Новини України нормандский форматДжон Болтон
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