Большой друг Украины. Почему Джонсон уходит в отставку

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен уйти с поста на фоне волны отставок министров. Однако еще некоторое время Джонсон может исполнять обязанности главы правительства.

Что стало причиной отставки британского лидера, и когда Джонсон покинет пост - в материале РБК-Украина .

Джонсон согласился покинуть должность с условием

7 июля премьер Великобритании Борис Джонсон согласился на отставку. Этому предшествовало беспрецедентное число отказов чиновников продолжать работать в его Кабинете.

Однако, по данным ВВС, Джонсон не готов к уходу прямо сейчас. Премьер-министр собирается исполнять свои полномочия до конференции Тори в октябре 2022, где выберут нового лидера правящей Консервативной партии.

Стоит отметить, что еще вчера Борис Джонсон категорически отрицал возможность добровольной отставки. Он объяснял свою позицию тем, что отставка вызовет досрочные выборы, на которых консерваторы могут проиграть.

Также он заявлял, что будет готов уйти только в случае, если правительство не сможет продолжать эффективно выполнять работу или не сможет и дальше оказывать поддержку Украине.

Что стало причиной отставки премьера

Неделю назад в Великобритании разгорелся скандал. Выяснилось, что заместитель главного организатора правящей Консервативной партии в палате общин Крис Пинчер устроил вечеринку в элитном клубе для консерваторов "Карлтон".

После этой вечеринки его обвинили в сексуальных домогательствах к двум коллегам. Позже выяснилось, что два года назад чиновник уже фигурировал в расследовании подобного случая.

На Даунинг-стрит утверждали, что премьер не знал об инциденте и поэтому поддержал повторное назначение Пинчера в 2022 году, но позже Борис Джонсон признал, что это была неправдивая информация.

Именно это вызвало волну возмущения в обществе. Политики и общественные деятели массово выступили с призывом к отставке премьера.

Из правительства уволилось более 50 чиновников

За последние дни свои должности в правительстве Великобритании решили оставить 54 чиновника разного ранга. Среди них оказались и ближайшие соратники Бориса Джонсона.

Так, 5 июля в отставку ушли министр финансов Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид, раскритиковав в своих заявлениях лидера Консервативной партии. При этом Руснак фактически был вторым человеком в правительстве, а Джавид сыграл важную роль во время пандемии COVID.

Позже стало известно об уходе с должностей министра юстиции, глав министерств по развитию технологий, по пенсионному обеспечению, министра МВД, министра науки.

6 июля Борис Джонсон сам уволил министра жилищного строительства Майкла Гоува, который был его ближайшим союзником в Консервативной партии.

Первая попытка отставки Джонсона провалилась

Британский премьер был на грани ухода с должности ровно месяц назад. 6 июня Борису Джонсону удалось заручиться поддержкой парламента во время голосования по вотуму недоверия.

Премьера собирались отправить в отставку из-за скандала по поводу вечеринок на Даунинг-стрит во время пандемии коронавируса, которые проходили с нарушением ограничений. Большинство депутатов проголосовали за Джонсона и премьер получил иммунитет от повторного оглашения вотума недоверия на год.

Однако, когда разразился новый скандал из-за Криса Пинчера, в Комитете 1922 года, который организует вотум доверия, решили изменить правила голосования и пересмотреть сроки иммунитета.