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Волна отставок в Британии: правительство Джонсона покинули уже 54 чиновника

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Лондон, Четверг 07 июля 2022 11:16
Волна отставок в Британии: правительство Джонсона покинули уже 54 чиновника Фото: британский премьер Борис Джонсон (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Министры британского правительства продолжают массово уходить в отставку. Уже известно об увольнении 54 его членов из 120.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

При этом в СМИ отмечают, что парламенту отказываются занимать места ушедших министров, и, возможно, премьер-министру Борису Джонсону не хватит людей, чтобы собрать новое правительство.

По последним данным в отставку также ушли:

  • министр юстиции Джеймс Картлидж,
  • глава Министерства по развитию технологий Крис Фипл,
  • глава ведомства по пенсионному обеспечению населения Гай Опперман,
  • глава МВД Дэмиан Хайндс,
  • глава Министерства науки Джордж Фриман.

Также свои должности покидают официальные правительственные торговые представители.

Что произошло

Напомним, волну отставок спровоцировал скандал вокруг бывшего заместителя парламентского партийного организатора Криса Пинчера.

Его обвинили в сексуальных домогательствах в отношении двух мужчин на прошлой неделе, после чего он ушел в отставку. Позже выяснилось, что это не первый раз, когда Пинчера обвиняли в таких вещах, и в 2019 году в отношении его проводилось расследование, однако, несмотря на это, Джонсон назначил его на должность в феврале 2022 года.

Подробнее о ситуации - в материале "Вотум недоверия. Почему Джонсон оказался на грани отставки".

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